Covid-19 : Singapore Airlines obtient 12 millards d'euros pour passer la crise et préparer la reprise

De quoi passer la crise du coronavirus et préparer la reprise. Singapore Airlines (groupe SIA) a annoncé avoir obtenu des engagements de financement de 19 milliards de dollars singapouriens (12 milliards d'euros). La compagnie asiatique, qui qualifie cette crise "comme le plus grand défi de son histoire", va lever jusqu'à 15 milliards de dollars singapouriens (9,5 milliards d'euros) auprès de ses actionnaires dont le plus est important d'entre eux est le fond souverain singapourien Temasek Holdings, qui contrôle 55% de son capital. Le transport aérien est l'un des piliers de l'économe singapourienne et pèse 12% du PIB de la cité-Etat et 375.000 emplois.

La quasi-totalité des avions sont cloués au sol

Contrainte d'immobiliser l'essentiel de sa flotte, Singapore Airlines a aussi obtenu un prêt relais de 4 milliards de dollars singapouriens auprès de DBS Bank pour faire face à ses besoins de liquidités les plus urgents. Singapore Airlines a immobilisé 96% de sa flotte jusqu'à fin avril ".

"C'est une période exceptionnelle pour le groupe. Depuis le début de l'épidémie la demande des passagers a chuté brutalement dans la foulée de la fermeture des frontières" et "nous avons rapidement réduit nos capacités et les coûts", a souligné le président de Singapore Airlines Peter Seah.

Ces financements "aideront non seulement SIA à surmonter un problème de liquidités à court terme mais aussi à positionner le groupe pour la croissance au delà de la pandémie", a souligné le PDG de Temasek International, Dilhan Pillay Sandrasegar.