Dans les coulisses logistiques du Tour de France, l'autre « course contre-la-montre »

REPORTAGE. Pour une somme qui demeure confidentielle, l'Américain XPO Logistics, l'un des leaders mondiaux du transport de marchandises, coordonne, depuis trente-neuf ans, tous les chargements et déchargements de stands, barrières et podiums de la Grande Boucle. Au menu : 400 tonnes de matériel, 45 camions, 55 conducteurs et des pauses de 24 à 45 heures.