Explosion de la demande : Lufthansa mettra cet été des "Jumbos" (B747) et des A350 sur les Baléares

On pourrait se croire sur certaines lignes intérieures japonaises avant-crise. Comme c'est le cas depuis des décennies au Japon où des gros-porteurs de plus de 500 sièges assuraient des vols intérieurs, Lufthansa va positionner cet été des Boeing 747-8 pour desservir l'île de Majorque, l'une des îles des Baléares, afin de répondre à une demande exceptionnelle. Avant-crise, ces "Jumbos" étaient positionnés sur des vols long-courriers, aujourd'hui en berne avec les restrictions de voyage.

Des avions de près de 400 places

Le monde d'après sera celui du monde d'avant pour les touristes allemands. Majorque est en effet la destination préférée des Allemands. Avant-crise, 5 millions d'Allemands s'y rendaient chaque année. A tel point qu'elle est surnommée le 17ème Land allemand. Utiliser des gros-porteurs contitue une première pour Lufthansa. Comme les autres compagnies, la compagnie utilise en général des appareils monocouloirs pour desservir Majorque, en l'occurrence des A321 de 215 sièges, la version la plus importante de la famille A320. Configurés avec 364 places, les B747-8 vont assurer quatre vols cet été vers Majorque, quatre samedis de suite. Le 31 juillet, un Airbus A350 de 293 places, lui aussi un gros-porteur, viendra renforcer le programme. Avec la décrue de la pandémie et l'assouplissement des règles de voyage, les réservations pour Palma de Majorque ont été multipliées par 25 entre avril et juin, explique la compagnie, qui dit "réagir" à la demande avec cette "offre exceptionnelle".

"L'été repart extrêmement fort" (Air France-KLM)

Sans encore retrouver le niveau de 2019, l'activité passagers pourrait donc atteindre 69% de celui-ci en Europe en août, selon le scénario le plus optimiste d'Eurocontrol, l'organisation europénne pour la sécurité de la navigation aérienne, dépassant de loin la moyenne de l'été 2020 (moins de 45%).

L'activité "repart extrêmement fort, nous le voyons dans les réservations", a confirmé le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, faisant part de son "optimisme" pour l'été jeudi, lors d'une conférence de l'association Airlines for Europe (A4E).