Ferroviaire  : contrat record pour Siemens Mobility en Inde

Le contrat est record pour le groupe allemand ferroviaire Siemens Mobility. Il vise à fournir à la compagnie publique indienne des locomotives d'une puissance de 9.000 chevaux qui seront utilisées pour le transport de marchandises. Le contrat, « d'environ 3 milliards d'euros, hors taxes et hors variations de prix », comprend la livraison des locomotives sur une période de onze ans de même que leur entretien sur une période de 35 ans. L'assemblage aura lieu à l'usine d'Indian Railways à Dahod dans l'État indien du Gujarat (ouest).

22.000 trains circulent chaque jour en Inde

L'Inde possède l'un des plus grands réseaux de transport ferroviaire et de logistique au monde, utilisé par jusqu'à 24 millions de passagers et plus de 22.000 trains chaque jour.

Le gouvernement indien prévoit également d'augmenter la part du rail dans le transport de marchandises de 27% actuellement à 40-45%, sur un réseau ferroviaire qui est déjà presque entièrement électrifié. Siemens Mobility a signé en juillet 2021 un contrat d'une valeur comparable (3,4 milliards de dollars) avec la compagnie ferroviaire américaine Amtrak pour la fourniture de rames de trains.

En mai 2022, Siemens avait aussi signé avec l'État égyptien un contrat de 8,1 milliards d'euros pour construire trois lignes ferroviaires reliant 60 villes du nord au sud du pays, avec des trains pouvant circuler jusqu'à 230 Km/h. Au total, Siemens va construire dans le pays 2.000 kilomètres de voies ferrées.

(Avec AFP)