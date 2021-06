Gares & Connexions : le plan XXL pour couvrir les gares de panneaux solaires

Engie Services, EDF, Total Energies, Enedis..., tous attendent avec intérêt le lancement de l'appel d'offres préparé par Gares & Connexions pour couvrir une partie des quelque 3000 gares françaises de panneaux photovoltaïques. Si quelques-unes comme la gare de Nîmes Pont-du-Gard (voir photo) sont déjà équipées, le gestionnaire des gares tricolores entend aller beaucoup plus loin et couvrir de panneaux solaires une superficie totale de 1,1 million de m², contre seulement 15.000 m2 aujourd'hui. Objectif : atteindre à l'horizon 2030-2035 une auto-consommation électrique des gares. Il s'agit d'une moyenne prenant en compte la vente d'électricité à des tiers dans les zones où la production dépassera la consommation et l'achat d'électricité dans les zones où la production des gares sera insuffisante pour couvrir les besoins. Dans le détail, ces panneaux photovoltaïques seront placés sur les toitures des gares, sur les couvertures de quais, ou encore sur des ombrières de parkings.

Conseil d'administration fin juillet

Filiale de SNCF Réseau, Gares & Connexions souhaite contracter avec un énergéticien présent sur l'ensemble du territoire. Présenté à l'Etat, ce dossier ambitieux sera détaillé en interne ce lundi 28 juin devant le comité exécutif de Gares & Connexions, avant d'être présenté en conseil d'administration au cours de la dernière semaine de juillet. Le montant du contrat s'élève, en fonction des sources, entre 100 et 250 millions d'euros. Interrogée, l'entreprise n'a pas souhaité faire de commentaire.

70.000 places de parking vélo supplémentaires

Ce dossier est le principal levier de Gares et Connexions pour lutter contre le réchauffement climatique. Il s'accompagne d'un plan visant à supprimer les déchets à l'horizon 2030. Là aussi, des appels d'offres seront lancés pour trouver des partenaires locaux. Dirigée par Marlène Dolveck, Gares & Connexions prévoit également l'installation de 70 000 places de parking vélo sécurisées supplémentaires sur le parvis des gares d'ici à 2025, contre 20.000 aujourd'hui. 75% seront en Île-de-France.