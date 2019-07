Comment la SNCF veut réinventer 1.000 gares

S'il existe plus ou moins 35.000 communes en France, il n'y a "que" 2.993 gares. Les 400 qui captent 89% des flux journaliers comptent au moins un commerce. 1.500 autres ne sont équipées que d'un quai. Entre les deux, un petit millier, fréquenté par a minima 300 personnes quotidiennement, possède un bâtiment voyageur. Ce sont ces espaces que la SNCF veut exploiter via un appel à projets intitulé "1.001 gares".

"Un espace public inoccupé renvoie une mauvaise image", explique le directeur général de Gares & Connexions, Claude Solard. "Beaucoup de nos collègues dans les territoires ont remarqué qu'il y avait déjà des demandes et des initiatives locales."

En moyenne, 200 mètres carrés d'espace disponible

Dans ces bâtiments voyageur, l'espace disponible oscille entre 10 et 1.000 mètres carrés, soit 200 m² en moyenne, alors que les acteurs locaux rêveraient d'y installer des espaces de coworking ou d'y vendre des produits locaux. La communauté d'agglomération de Saint-Omer (Pas-de-Calais) a déjà pris ce virage, prévoyant d'ouvrir en novembre prochain 3.000 mètres carrés de bureaux partagés et de Fab Lab dans la gare.

"Il y a un appétit, une demande", insiste Claude Solard. "C'est pourquoi nous voulons rapprocher l'offre et la demande, faciliter les procédures et donner un coup de pouce financier." Depuis vendredi 28, tout porteur de projet peut en effet déposer son dossier sur la plateforme 1001gares.fr, avant d'être recontacté par le chef de projet régional qui étudie précisément sa demande. Suivra un appel à manifestation d'intérêt, la SNCF étant tenue de lancer des appels d'offres, y compris sous cette forme simplifiée.

20 millions d'euros de fonds propres !

Gares & Connexions débloquera en outre 20 millions d'euros de fonds propres pour mettre en conformité les gares, comme par exemple l'alimentation électrique. La ville d'Auxerre (Yonne) compte ainsi deux projets, l'un porté par la mairie et l'autre par un tiers-lieu qui souhaite notamment y installer une recyclerie (lieu de vente de produits d'occasion, Ndlr).



En contrepartie de ce fonds d'amorçage, la SNCF demandera des loyers "à la hauteur des projets", ne serait-ce que pour rembourser les frais d'investissement et couvrir les frais de fonctionnement. C'est sans doute pourquoi Claude Solard rêve déjà d'être "assailli de demandes". "Cela rend service aux voyageurs et cela apporte une plus-value en termes d'images", souligne-t-il.

Un premier bilan "à l'automne 2020"

Si 296 gares sont "immédiatement prêtes", le directeur général de Gares & Connexions mise sur 100 projets réalisables "d'ici à fin 2019". "Ce serait une réussite", estime-t-il. Les collectivités font d'ailleurs déjà partie de l'aventure. Une convention de remise à niveau des gares a ainsi été signée avec le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. De même, il a été convenu que les porteurs de projets soient redirigés vers la Banque des territoires.

Enfin, promet Claude Solard, un premier bilan d'évaluation sera réalisé "à l'automne 2020" pour voir si le dispositif a besoin d'être modifié et surtout si les montants distribués sont allés au bon destinataire.