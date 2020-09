Grenoble : ouverture d'une voie réservée au covoiturage sur une autoroute

Photo d'illustration. Vue d'ensemble de la ville de Grenoble. (Crédits : Reuters)

Cette voie, qui entre en service ce mercredi et est accessible à tout véhicule léger contenant 2 personnes ou plus, aux taxis et aux véhicules présentant la vignette Crit'Air 0 émission, vise à résoudre les embouteillages aux heures de pointe.