Grève SNCF : les syndicats CGT et Sud-Rail lèvent leur préavis, le trafic toujours perturbé demain

Alors que les tensions étaient palpables hier, dans le Hall de la gare de Lyon, entre la direction de la SNCF et certaines organisations syndicales, les deux parties ont trouvé un accord ce jeudi. La CGT-Cheminots et SUD-Rail ont décidé de lever leurs appels à faire grève de vendredi à dimanche sur l'axe TGV Sud-Est après de nouvelles négociations avec la direction de la SNCF. "On sort en commun avec la CGT", a déclaré Erik Meyer, secrétaire fédéral de SUD-Rail. "La CGT-Cheminots lève ses préavis", a confirmé son porte-parole, Cédric Robert. Les deux organisations ont accepté ce jour la dernière proposition de la SNCF.

Hausse des salaires et primes

Mercredi soir, l'autre syndicat qui avait déposé un préavis de grève sur cet axe pour le premier week-end des départs en vacances de Noël, l'Unsa ferroviaire, avait déjà annoncé sa décision de "sortir de la grève".

Mais hier, le point de non-retour semblait proche. Pourtant, selon la direction de la SNCF, le groupe avait accepté les revendications salariales des deux syndicats : c'est-à-dire 600 euros par conducteur et 300 euros par contrôleur, pour le personnel de l'axe Sud-Est. Le groupe public a précisé que cette offre vient s'ajouter à la hausse de rémunération obtenue au niveau national dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) : une prime de 900 euros fin 2021 et à une augmentation de 550 euros par an à partir de 2022 pour les conducteurs, et une prime équivalente ainsi que 200 euros par an pour les contrôleurs.

Bien que la direction a accepté ces demandes, les deux puissants syndicats, selon la SNCF, aurait changé de position. « La CGT est revenue vers nous ce matin [mercredi] en nous disant que ce n'est pas suffisant. Nous pouvons tous comprendre que l'on ne peut pas négocier dans ces conditions. Nous pouvons accepter un certain nombre de revirement, mais il y a des limites à ne pas dépasser », expliquait Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF.

Trafic perturbé

En dépit de la levée de l'appel à la grève par la CGT-Cheminots et SUD-Rail, le trafic sera toujours "très perturbé" vendredi, avec 1 TGV sur 2 sur l'axe Sud-Est. En effet, Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa ferroviaire, a par exemple précisé mercredi soir que son retrait du conflit est "trop tardif" pour avoir un impact sur le trafic vendredi.

Ces appels ont été levés "trop tardivement sur le plan opérationnel pour assurer une remontée" du nombre de TGV en circulation, a confirmé ce jour la direction. Samedi et dimanche, le trafic des "TGV Sud-Est sera quasi normal", a-t-elle ajouté. "Cette levée (des appels à la grève) intervient après que les organisations syndicales ont accepté la dernière proposition faite par la direction de l'axe TGV Sud-Est mardi soir", selon la direction.