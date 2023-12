Grève surprise des salariés d'Eurotunnel avant Noël : paniqués, les voyageurs cherchent des alternatives tous azimuts

À seulement quatre jours de Noël, alors que les départs en vacances démarrent, les salariés français d'Eurotunnel se sont mis en grève. Pour rappel, l'entreprise est une filiale du groupe Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche. Le mouvement social a entraîné « l'interruption complète du service et la fermeture de nos terminaux en France et au Royaume-Uni », a indiqué une porte-parole de Getlink dans une déclaration transmise par courriel.

Résultat, le tunnel est fermé depuis midi ce jeudi. Si aucun Eurostar ne peut l'emprunter, les navettes emportant voitures et camions outre-Manche non plus.

Une prime jugée trop faible

La porte-parole de Getlink a déclaré que le groupe était « en contact permanent avec les organisations syndicales pour trouver un dénouement à la situation ».

« Les organisations syndicales ont rejeté la prime exceptionnelle de 1.000 euros annoncée en fin d'année par la direction et appelé à la grève pour en demander le triplement », a expliqué Getlink.

Les responsables syndicaux du groupe en France n'étaient quant à eux pas joignables dans l'immédiat pour un commentaire. Le ministre français des Transports a appelé ce jeudi à trouver « immédiatement » une solution à cette grève, qualifiée d'« inacceptable ». « J'appelle chacun à la responsabilité, pour assurer la circulation et les départs en vacances dans de bonnes conditions », a martelé Clément Beaune sur X.

Panique à Londres

Consécutivement à ce mouvement social, tous les trains en direction de la gare londonienne de St Pancras ont été annulés en début d'après-midi ce jeudi, ce qui a provoqué un affolement chez tous les passagers en attente de leur train. Selon une journaliste de l'AFP présente sur place, les agents d'accueil et de sécurité de la gare - qui semblaient tout aussi pris au dépourvu - ont même dû faire sortir les passagers qui avaient déjà passé les contrôles de sécurité et patientaient sur le quai.

Dès l'annonce de l'annulation des trains, les nombreux voyageurs qui prévoyaient de regagner la France ou la Belgique pour les fêtes depuis la capitale britannique se sont rués sur leurs téléphones. Objectif : tenter de changer leur billet pour le lendemain, ou réserver en catastrophe l'un des vols encore disponibles au départ de Londres.

La confusion règne

Sur le réseau social X (ex-Twitter), l'opérateur Eurostar a recommandé aux voyageurs de reporter si possible leur trajet, en raison « de l'incertitude persistante ». Le trafic est interrompu jusqu'au milieu de l'après-midi au minimum, ajoute Eurostar, indiquant que les trains prévus dans la soirée sont pour l'heure maintenus.

Pourtant, du côté français, les employés d'Eurostar à la gare du Nord de Paris ont annoncé au mégaphone que l'ensemble des trains était annulé pour le reste de la journée. Quant à la gare de Lille-Europe, bien plus calme, des messages en anglais laissaient espérer une reprise du trafic vers 16 heures, suscitant la confusion chez les voyageurs.

Report sur d'autres alternatives

Certains voyageurs envisageaient des alternatives plus ou moins compliquées pour tenter de rejoindre malgré tout Londres. Parmi celles tentées : rejoindre Calais pour ensuite embarquer à bord d'un ferry à destination de l'Angleterre. Une solution à laquelle beaucoup ont eu l'air de penser puisque, à l'entrée du terminal français où voitures et camions montent dans les trains pour rejoindre Folkestone de l'autre côté du détroit, de longues files de véhicules, sur plus d'un kilomètre, commençaient à se former.

L'opérateur FlixBus a en tout cas indiqué dans un communiqué ce jeudi qu'il « continue d'opérer ses voyages entre le continent (France-Belgique-Pays-Bas) et la Grande-Bretagne malgré l'annonce ce jour de la fermeture du tunnel sous la Manche ». Et de préciser : « La plupart des voyages FlixBus étant opérés par Ferry sur ce trajet, les liaisons ne sont que très peu affectées ». Il ajoute que les réservations « augmentent très vite » sur son site internet.

