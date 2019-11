Hausses de salaires : ce qui a été négocié à Air France pour 2020

Nouvel accord social à Air France. Et non des moindres puisqu'il s'agit des NAO (négociations annuelles obligatoires), un sujet sensible qui avait mis le feu aux poudres en 2018 en provoquant une grève coûteuse de 15 jours et la démission du PDG de l'époque Jean-Marc Janaillac. Après une crise de gouvernance sans précédent au sein du groupe, ce dernier fut remplacé quelques mois plus tard en septembre 2018 par le Canadien Ben Smith, lequel s'attache depuis à apaiser les relations sociales au sein de la compagnie aérienne. Selon nos informations, des syndicats représentatifs détenant plus de 50% des voix aux dernières élections professionnelles ont signé les deux accords salariaux ouverts à signature jusqu'à ce lundi 18 heures.



+1% de hausse générale



Le premier accord porte sur les augmentations générales des salaires des personnels au sol et des hôtesses et stewards (PNC ou personnels navigants commerciaux). La direction proposait une hausse de 1%, assortie d'une garantie plancher de 50 euros par mois. Le texte a été signé par tous les syndicats représentatifs, FO, CFDT, CFE-CGC, UNSA.

"Nous sommes satisfaits de voir notre revendication de minimum plancher retenue. Elle concerne 93% des personnels au sol, soit 24.000 personnes, et 85% des PNC (ceux qui sont non cadres, NDLR), soit 12.000 personnes", explique Farid Slimani, le secrétaire général adjoint de l'Unsa Aérien Air France, en charge des NAO.

Pour tous les salaires inférieurs à 5.000 euros, c'est à dire l'essentiel des personnels au sol et des hôtesses et stewards, cette mesure garantit en effet une hausse salariale supérieure à 1%

"C'est même plus proche de 2% en moyenne pour beaucoup de salariés, explique un autre syndicaliste.

S'ajoute également l'intégration partielle de la prime unitaire d'activité (PUA) dans le traitement mensuel fixe à hauteur de 300€ en année pleine. Cette mesure qui représente un gain de 23 euros par mois prendrait effet au 1er octobre 2019.

+1,6% d'augmentations individuelles

L'autre accord concerne les augmentations individuelles des personnels au sol seulement. La direction proposait une enveloppe représentant cette fois une augmentation salariale de 1,6%. La CFE-CGC, la CFDT et l'UNSA ont signé mais pas FO, le plus gros syndicat d'Air France avec 33% des voix du personnel au sol.

"Les augmentations individuelles répondent à une philosophie individualiste", explique Christophe Malloggi, secrétaire général de FO Air France pour justifier son refus de signer cet accord.

Les PNC ne sont pas concernés par ce deuxième accord. Les pilotes ne le sont pour aucun des deux. Dans l'accord sur le développement de la filiale low-cost Transavia signé cet été, ils ont renoncé à tout augmentation générale pour 2020. En début d'année, ils ont été augmentés de 4% environ dans le cadre d'une négociation catégorielle en échange de mesures de flexibilité. En octobre 2018, ils avaient déjà été augmentés de 4% dans le cadre d'une hausse générale pour tous les salariés négociée par Ben Smith pour mettre fin au conflit.

Pour rappel, la masse salariale d'Air France s'élève à 4 milliards d'euros, dont un milliard pour les pilotes. Le coût de ces accords s'élèverait à 45 millions d'euros environ selon certaines sources, à près de 60 millions pour d'autres.