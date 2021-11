L'aéroport de Sydney accepte une offre d'achat de 15,1 milliards d'euros

Le montant de la cession est finalement légèrement plus élevé qu'attendu. Alors que les négociations tournaient en juillet dernier autour d'une offre à 8,25 dollars australiens par action, le conseil d'administration de l'aéroport de Sydney a accepté une offre à 8,75 dollars par action. Au total Sydney Aviation Alliance (SAA), le consortium qui veut se porter acquéreur de l'infrastructure, devrait débourser 23,6 milliards de dollars australiens (17,46 milliards de dollars US, 15,1 milliards d'euros) pour s'offrir le plus grand aéroport australien. Les précédentes avaient été rejetées car jugées trop basses.

Cette alliance à la manœuvre, nommée Sydney Aviation Alliance, regroupe des fonds de pension australiens et des investisseurs du secteur des infrastructures. Le conseil d'administration de l'aéroport a approuvé à l'unanimité cette offre et a appelé ses actionnaires à voter en faveur de cette vente.

"Conforme à la valeur à long terme de l'aéroport"

Les actionnaires devraient examiner la transaction lors d'une réunion au cours du premier trimestre de 2022, une majorité de 75% étant requise pour qu'elle soit approuvée.

"Le conseil d'administration de l'aéroport de Sydney estime que cette offre est conforme à la valeur sur le long terme de l'aéroport". Cette vente demeure soumise à des conditions, notamment une évaluation par un expert indépendant.

Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), les chiffres pour l'année 2020 avaient été marqués par une baisse historique du nombre de passagers : - 66% par rapport à 2019 (-75% à l'international et un peu moins de 50% sur les vols domestiques).

Réouverture de l'aéroport

Le contexte de la pandémie avait fait chuter la valeur de l'aéroport, estimait il y a quelques semaines le patron de l'infrastructure. "Le prix indicatif est en dessous de ce qui était la valeur du titre Sydney Airport avant la pandémie", avait déclaré le gestionnaire.

Cette annonce intervient quelques jours après la réouverture partielle des frontières de l'Australie, près de 600 jours après leur fermeture en raison de la pandémie de Covid-19. Les Australiens vaccinés voyageant via Sydney et Melbourne n'ont plus à effectuer de quarantaine à l'hôtel, une première étape avant la reprise progressive des voyages pour l'ensemble de l'île-continent.