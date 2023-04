La cherté des billets de train est le premier obstacle à l'utilisation du ferroviaire (sondage)

Si la SNCF ne cesse de pousser son avantage écologique par rapport à l'avion ou à la voiture, encore faut-il que les prix des billets de train soient accessibles à la majorité des Français pour transformer l'essai.

Or, selon le sondage commandé par le Réseau Action Climat, 40% seulement des Français jugent économiques les trains par rapport à d'autres modes de transport. Et ils sont un sur deux à estimer qu'ils ne respectent pas les horaires. C'est même 54% des usagers qui les trouvent trop chers malgré les qualités reconnues. Ils estiment qu'ils sont rapides (88%), écologiques (87%), sûrs (87%), pratiques (87%) et agréables (83%). Ils sont néanmoins près d'un sur deux à estimer qu'il ne sont pas ponctuels (46%).

Promouvoir l'usage du train, c'est d'abord baisser les prix

Au cours des trois dernières années, 53% des personnes interrogées estiment que les billets ont augmenté, dont 58% des usagers du train, un sentiment davantage partagé dans les grandes agglomérations. Pour promouvoir l'usage du train, 58% des répondants veulent des prix plus bas, 43% des trains davantage à l'heure et 34% plus de fréquences. Ces trois éléments sont également ceux cités en premier, dans cet ordre. Les personnes interrogées veulent tout à la fois des prix fixes, un coup de pouce des pouvoirs publics pour faire baisser les prix, davantage de cartes de réduction et des rabais exceptionnels quand il y a des pénuries d'essence.

Au total, 78% des répondants disent prendre un train « au moins de temps en temps », une proportion montant à 84% chez les moins de 35 ans et à 91% en région parisienne. Parmi les motivations, le sondage donne dans l'ordre le côté pratique (53%), la rapidité (47%), le côté écologique (44%) et le prix plus avantageux (43%).

A contrario, le train n'est pas choisi pour les déplacements de loisirs, alors que des liaisons existent, par 38% des répondants parce qu'une voiture est nécessaire une fois à destination, une proportion montant à 47% en zone rurale. Le prix du billet vient loin derrière. Seuls 43% des non-usagers jugent le train accessible depuis leur lieu de vie.

« Ce n'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui ne l'est pas assez »

En général, 33% des répondants trouvent leur commune mal desservie par le train, une proportion qui sans surprise va de 64% dans les zones rurales à 19% dans l'agglomération parisienne. Enfin, les termes les plus spontanément employés par les répondants pour évoquer le train sont « retard », « grèves », « rapide », « voyage », « pratique ».

Fin 2021, Jean-Pierre Farandou, patron de la SNCF, avait eu l'occasion de s'expliquer sur le sujet du prix devant la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, après avoir été interrogé sur la cherté des billets de train par rapport à la voie aérienne sur certaines destinations en France. « Ce n'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui ne l'est pas assez. Moi je ne comprends pas pourquoi les compagnies aériennes sont exemptées de toute taxe sur le kérosène. Moi, je paie des taxes, sur mon énergie, sur mon gazole je paie des taxes... ».

Depuis, les billets d'avion ont sensiblement augmenté tout comme ceux du train. Dans un rapport publié fin mai 2022 sur l'évolution des prix à la consommation, l'Insee estimait que les prix des billets de train avaient augmenté de 15% sur un an. En 2023, la hausse moyenne des prix des billets de TGV est de 5%, néanmoins nettement inférieure à l'augmentation des coûts de transports de 13 % prévue entre 2022 et 2023. La SNCF peut aussi mettre en avant les prix des Ouigo, sa branche low cost qui représente « plus de 20 % de l'offre TGV en 2023, avec plus de la moitié des billets à moins de 25 € », soit plus d'un million de billets par mois en moyenne.

