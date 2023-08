La grève se poursuit avec des conséquences limitées chez Air Caraïbes

Toujours pas d'issue en vue dans la grève qui oppose Air Caraïbes à une partie de ses personnels navigants commerciaux (PNC) et de ses personnels au sol. Le syndicat SNPNC-FO, majoritaire au sein de la compagnie, a prolongé pour la deuxième fois son appel à cesser le travail à destination des hôtesses, stewards et du personnel sol d'Air Caraïbes Atlantique (filiale qui opère les vols long-courriers entre la France et les Antilles).

Démarré le 11 août pour cinq jours, le mouvement a été prorogé jusqu'au 20 août et désormais jusqu'au 25 août. Le SNPNC-FO a indiqué par communiqué qu'il « n'a reçu à ce jour aucune réponse satisfaisante à leurs revendications concernant les conditions de travail et de rémunération ». Il dénonce notamment « pratiques managériales inégalitaires dans le traitement des différentes catégories de personnel et ceci au profit des catégories les plus aisées ». Le SNPNC-FO n'avait pas accepté les propositions de la direction à l'issue des négociations annuelles obligatoires (NAO), contrairement à l'autre syndicat, la CGT Martinique.

Pas de sortie de crise en vue

Le syndicat affirme que sa volonté « est bel et bien de trouver une issue favorable à ce conflit en proposant quotidiennement de rencontrer la direction d'Air Caraïbes », mais argue que « celle-ci refuse d'organiser une négociation de sortie de crise si le syndicat minoritaire et partenaire de l'entreprise n'y participe pas ».

Dans un communiqué diffusé mercredi, la direction avait pour sa part déclaré que « les dernières réunions avec le SNPNC n'ont pas permis de donner une suite favorable aux revendications exprimées. Le dialogue reste ouvert, sur des bases réalistes et dans une approche constructive. » Le texte indiquait également que « Air Caraïbes regrette ce mouvement qui désorganise partiellement la qualité des services offerts aux clients, tout particulièrement pendant cette période de haute fréquentation. »

Des vols maintenus

La poursuite du mouvement jusqu'à vendredi prochain ne devrait néanmoins pas affecter le programme de vols, selon la direction. Une porte-parole de la compagnie aérienne a précisé à l'AFP que « Air Caraïbes confirme que son programme de vols sera maintenu grâce aux affrètements de renfort et aux salariés non-grévistes ». L'affrètement consiste en la location d'un appareil avec son équipage.

« Les hôtesses de l'air, stewards et le personnel au sol, déjà fatigués et exaspérés par leurs conditions, sont désespérés de constater que la direction d'Air Caraïbes préfère dépenser les fruits de leurs efforts dans des affrètements d'autres compagnies afin de limiter les effets de la grève plutôt qu'investir sur leurs salariés », a de son côté réagi le syndicat face à cette pratique.

Air Caraïbes exploite une flotte de six long-courriers A350 et trois A330 et dessert depuis Paris la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, la République dominicaine, Les Bahamas (San Salvador) et le Mexique. Les lignes régionales antillaises desservies par trois ATR-72 de la compagnie ne sont pas concernées par le mouvement de grève.