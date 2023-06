Air Caraïbes et French Bee : Jean-Paul Dubreuil et Marc Rochet, deux sommités du ciel français, passent la main

C'est s

Sans aucun doute la fin d'une ère pour le transport aérien français. En l'espace de quatre mois, le Groupe Dubreuil Aéro (GDA) va voir ses deux dirigeants historiques passer la main : Jean-Paul Dubreuil, fondateur et président de GDA en plus d'avoir été le dirigeant du Groupe Dubreuil entre 1966 et 2009, et Marc Rochet, directeur général de GDA et d'Air Caraïbes ainsi que président de French bee. Les deux hommes ont collaboré pendant 20 ans développant patiemment ce qui était une petite compagnie régionale, Air Caraïbes, pour en faire le deuxième groupe de transport aérien français derrière le mastodonte Air France avec quatre sociétés dont les compagnies aériennes Air Caraïbes et French bee, une flotte de 18 appareils dont 15 long-courriers et 2,2 millions de passagers annuels. Une véritable success story, en dépit des difficultés dues à la crise sanitaire.

A respectivement 80 ans et 72 ans, Jean-Paul Dubreuil et Marc Rochet ont marqué pendant plusieurs décennies le transport aérien français. Le premier va laisser la place de président du Groupe Dubreuil Aéro à son fils Paul-Henri Dubreuil, 52 ans, dès le 1er juillet prochain. C'est la dernière étape d'un long processus de transmission : il lui avait déjà laissé la présidence du directoire en 2009, puis celle du conseil d'administration en juin 2020 et n'avait dès lors gardé la main que sur le pôle aérien, son pré carré. Paul-Henri Dubreuil préside désormais à la destinée de l'ensemble du groupe, assisté par ses deux sœurs, Valérie Dubreuil et Sophie Jean-Victor, toutes deux directrices générales déléguées.

Cette passation aurait même dû intervenir plus tôt selon Jean-Paul Dubreuil, qui s'est exprimé dans un communiqué : « Il n'était pas question pour moi de transmettre les commandes du pôle Aérien à mon fils en pleine tourmente. Cette situation très difficile que notre famille a traversée sur les 3 dernières années est désormais derrière nous tandis que nous revenons dans le vert avec des performances au niveau de celles de 2019 ».

Lire aussi« Tout miser sur les carburants d'aviation durables est une erreur et nous allons le payer très cher » (Marc Rochet, Air Caraïbes)

Période transitoire

Marc Rochet va encore rester quelques mois, plus exactement jusqu'au 31 octobre. Cette période sera mise à profit pour assurer la transition avec Christine Ourmières-Widener, tout juste recrutée pour lui succéder après un processus mené par le cabinet Heidrick & Struggles. Dans la répartition des rôles, Marc Rochet va assurer la présidence des quatre sociétés du pôle jusqu'à fin octobre, à savoir Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi line Cargo, tandis que Christine Ourmières-Widener le remplace d'ores et déjà en tant que directrice du pôle aérien du Groupe Dubreuil, et prend la direction générale des quatre filiales.

« Quel parcours en vingt ans, fait de passion et de réussites grâce à tous nos personnels que je remercie, grâce à Jean-Paul Dubreuil, à sa famille. Cela a été pour moi un honneur de participer aux nombreux challenges qui ont été les nôtres, et sont ceux du transport aérien. J'avais coutume de dire : le changement c'est tout le temps ! Est donc venu celui d'une nouvelle équipe. » Marc Rochet, président d'Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi line Cargo jusqu'au 31 octobre.

Une expérience qui ne devrait pas impressionner celle qui est, à 58 ans, l'une des personnalités reconnues de l'aérien européen. Passée par Air France, elle a dirigé des compagnies importantes telles que la compagnie régionale irlandaise CityJet (filiale d'Air France, 2010-2015), la low cost britannique Flybe (2017-2019) et jusqu'à tout récemment la compagnie nationale portugaise TAP Air Portugal (2021-2023). Dans ce dernier poste, elle n'a pas résisté à l'affaire du « TAPgate ». En plein plan de sauvetage de la compagnie, Alexandra Reis, alors secrétaire d'Etat au Trésor, avait quitté le conseil d'administration de la compagnie avec une indemnité de 500.000 euros créant un scandale politique.

Lire aussiTransport aérien : la guerre des prix fait rage vers les DOM, la rentabilité souffre (Air France, Corsair, Air Caraïbes,Frenchbee, Air Austral)

Un nouveau binôme aux commandes

A l'issue de cette cohabitation, Marc Rochet se mettra davantage en retrait, mais occupera tout de même un poste d'administrateur au sein du Groupe Dubreuil Aéro et des quatre sociétés. Christine Ourmières-Widener deviendra pour sa part PDG d'Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi line Cargo. Les positions de Muriel Assouline, actuelle directrice générale de French Bee, et de Hugues Marchessaux, son homologue chez Air Caraïbes Atlantique, n'ont pas été précisées mais ils restent pour l'instant indiqués avec leurs titres dans le nouvel organigramme.

Comme l'indique le communiqué précisant les termes de la passation de pouvoir, « pendant cette phase de prise en main, Christine Ourmières-Widener aura le meilleur des guides en la personne de Marc Rochet. » Ce dernier a, pour sa part, déclaré : « Christine saura porter encore plus haut nos ambitions, pour la satisfaction de nos clients et pour mieux servir en particulier nos destinations de l'Outre-mer. Je lui souhaite le plus grand succès. »

Dès lors Paul-Henri Dubreuil et Christine Ourmières-Widener devront former le nouveau binôme qui présidera aux destinées d'Air Caraïbes et French Bee, avec la lourde tâche de succéder à deux mastodontes. Si cette dernière dispose d'une solide expérience dans l'aérien, le PDG du groupe Dubreuil ne s'est jusqu'ici jamais investi dans le secteur. Partisan de la diversification du groupe, il n'a surement pas la même appétence que son père pour l'aviation. Le retour à l'équilibre du pôle aérien - après les années difficiles du covid qui ont suffi à effacer plusieurs années de bénéfices consécutifs - permet à la nouvelle direction de voir venir et évite toute décision dans l'urgence. Néanmoins, un tel bouleversement de la gouvernance va irrémédiablement créer des interrogations autour des possibilités de vente ou de rapprochement avec d'autres acteurs de l'aérien comme cela avait déjà pû être le cas pendant la crise.

Lire aussiAvec French Bee, le Groupe Dubreuil veut prouver que le low-cost long-courrier peut être rentable

Deux passionnés de l'aviation s'en vont

Amoureux de l'aérien, c'est Jean-Paul Dubreuil qui a mis l'aéronautique au centre de l'activité de son groupe jusque-là orienté vers la distribution. Il a créé la compagnie aérienne Air Vendée dans les années 1970, avant de l'intégrer dans Regional Airlines en 1992 qu'il a dirigé jusqu'à la cession à Air France en 2000. Il a aussitôt réinvesti avec le rachat d'Air Guadeloupe, compagnie régionale antillaise qu'il a renommée Air Caraïbes avant de la positionner sur le long-courrier en 2003 avec la création d'Air Caraïbes Atlantique. Cette dernière est devenue une référence sur la desserte de l'arc caraïbéen et exploite aujourd'hui neuf gros-porteurs Airbus, trois A330 et six A350-900/1000, en plus des trois ATR régionaux d'Air Caraïbes. Un nouveau coup d'accélérateur est donné en 2016 avec le lancement de French bee, première compagnie low cost long-courrier française, qui dessert La Réunion, les Etats-Unis et la Polynésie française. Elle exploite aujourd'hui six A350-900/1000. Avec 831 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, GDA est le deuxième pôle du groupe Dubreuil (31 %) derrière l'automobile (36 %).

Si Air Caraïbes Atlantique est devenue aujourd'hui la deuxième compagnie long-courrier française derrière Air France, c'est en grande partie grâce à Marc Rochet arrivé en 2003 après un parcours déjà riche dans l'aérien : outre Air Caraïbes Atlantique et French bee, il a contribué à lancer Aéromaritime au sein d'UTA, et l'Avion, compagnie long-courrier toute affaires. Il a aussi dirigé entre autres AOM, TAT, Air Liberté et Air Littoral après avoir débuté à la direction du matériel chez Air Inter. Grand connaisseur du transport aérien, il s'est ainsi bâti une solide réputation en affrontant des situations désespérées comme le sauvetage d'AOM, Air Liberté et Air Littoral ou en n'hésitant pas à s'aventurer sur de nouveaux concepts avec l'Avion ou French bee.