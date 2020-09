La situation se gâte : Air France veut du chômage partiel pendant deux ans. Suffisant ?

Recourant depuis mars à l'activité partielle pour la quasi-totalité de ses salariés, Air France compte désormais les faire basculer dès novembre vers l'activité partielle longue durée (APLD). Le transport aérien étant éligible à ce dispositif mis en place pour aider les entreprises confrontées à une perte durable d'activité, la compagnie aérienne a commencé les négociations avec les syndicats pour trouver un accord sur les conditions d'application d'un chômage partiel à 50% d'une durée de 24 mois, lequel ne remet pas en cause le plan de suppression de 6.500 postes d'ici à fin 2022, annoncé début juillet (hors HOP, la filiale régionale).

Ce système est plus avantageux pour la compagnie qu'un chômage partiel classique. La compensation par l'État des heures chômées est notamment plus importante. L'intérêt est certain en termes de préservation de cash, même s'il y aura "un reste à charge". Le système est plus avantageux également pour les salariés qui conserveraient 84% de leur rémunération nette, contre 70% à partir de novembre dans le cadre d'une activité partielle de droit commun. Les syndicats ont un prérequis dans cette négociation : ce chômage partiel longue durée doit garantir l'absence de tout licenciement pendant la période, et même au-delà pendant...