Le numéro 2 d'Air Canada pressenti pour prendre la direction d'Air France-KLM

Le comité de nomination du conseil d'administration d'Air France-KLM a, selon le quotidien, étendu sa recherche à des profils internationaux sur l'insistance de l'américain Delta et du chinois China Eastern, qui figurent parmi ses actionnaires. "Un tabou jusqu'à présent pour le groupe" qui privilégiait des dirigeants français, note le journal du soir.

Benjamin (surnommé Ben) Smith deviendrait directeur général d'Air France-KLM, qui se doterait d'un président non-exécutif, affirme Le Monde.

Dans un tweet daté de mardi, Philippe Evain, le président du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL, principal syndicat chez les pilotes) d'Air France, avait cité le nom de Smith, montrant sa désapprobation.

Au sujet de la gouv d'AFKLM, il semble que DELTA et KLM pèsent de plus en plus. Donner suite à une solution (ben Smith) dont le seul avantage serait le maintien des personnes qui ont échouées serait une grave erreur. D'autres solutions à portée de nous existent! AF le mérite... — Philippe Evain (@evainphil) 7 août 2018

"Aucune décision n'est prise"

"Le processus de nomination de la nouvelle gouvernance d'Air France-KLM est en cours et se poursuit. Aucune décision n'est prise", a de son côté indiqué la direction à l'AFP.

Ben Smith est responsable des transports aériens et chef de l'exploitation chez Air Canada. "Il assume la responsabilité générale de l'ensemble des fonctions liées au service à la clientèle, aux affaires commerciales et à l'exploitation d'Air Canada dans le monde entier", et est responsable de la stratégie marketing et de "son rendement opérationnel et financier", selon le site de la compagnie canadienne.

Employé de la compagnie depuis 2002, il y est aussi décrit comme "le visionnaire de l'expansion stratégique et diversifiée du réseau mondial d'Air Canada à plus de 200 destinations sur six continents, avec un parc aérien comprenant plus de 350 appareils". Il a aussi lancé la filiale à bas coûts Air Canada Rouge.

"En outre, Ben a été le négociateur principal au cours des négociations collectives du transporteur avec les deux syndicats représentant les pilotes et les agents de bord, négociations qui ont mené à la conclusion d'accords historiques de dix ans", relève le site d'Air Canada.

Jean-Marc Janaillac avait démissionné le 4 mai à la suite d'une consultation du personnel sur un accord salarial, rejeté à 55,44%. Il a été provisoirement remplacé par Anne-Marie Couderc, présidente non-exécutive de la compagnie qui dirige aussi le comité de nomination.

Un nombre de passagers en hausse de 1,7% en juillet

Le nombre de passagers transportés par Air France-KLM a été en hausse de 1,7% en juillet mais son offre en nombre de sièges a été moins importante que prévu en raison de problèmes de formation des pilotes liés aux grèves, a annoncé le groupe mercredi.

Air France, la compagnie de liaisons intérieures Hop!, KLM et la low cost Transavia ont transporté en juillet 9,8 millions de passagers, soit 1,7% de plus par rapport au même mois il y a un an.

La région Amérique latine affiche sur le long-courrier la plus forte progression avec 5,5% de passagers en plus, pour une capacité en siège-kilomètre offert (SKO) en hausse de 7%, selon un communiqué du groupe.

De son côté, Transavia a transporté 1,7 million de passagers (+2,7%) pour une capacité en SKO en hausse de 5,1%. Air France et Hop! ont affiché 5 millions de passagers (+2%) tandis que la néerlandaise KLM en a compté 3,1 millions (+0,7%).

Globalement, la capacité du groupe en nombre de sièges offerts a augmenté de 1,4% par rapport à il y a un an. Mais elle est inférieure de 1,1% par rapport aux prévisions, "principalement en raison d'irrégularités temporaires de planification" depuis le mois de juin "liées aux retards de formations (des) pilotes consécutifs aux grèves" du printemps chez Air France, selon le communiqué.

Pour "mobiliser le plus de ressources (en) pilotes possible sur le maintien des opérations", certaines formations ont été décalées pendant la période de grèves, a expliqué la compagnie.

Elle évoque comme autres facteurs un "mouvement de grève des personnels de la maintenance et l'immobilisation d'un Boeing 787 pendant un mois qui a retardé le plan de formation sur cet avion et contraint la compagnie en termes de ressources pilotes jusqu'en septembre".

Enfin, des événements météo particulièrement violents comme des orages ont conduit à des annulations, et les grèves des contrôleurs aériens de la région sud-est ont également perturbé le trafic, selon la compagnie.

Air France "a assuré près de 98% de ses vols long-courriers" en juin et juillet et "99,2% de ses vols moyen-courriers en flotte Airbus sur cette même période".

Lundi, l'intersyndicale d'Air France avait dénoncé une "posture totalement mensongère" de la direction de la compagnie qui avait, lors de la présentation des résultats du groupe il y a une semaine, attribué aux conséquences de la grève des annulations de vols plus importantes que d'habitude.

Le trafic cargo est en progression de 4,6% en tonne kilomètre transportée (TKT) pour une capacité en tonne kilomètre offerte (TKO) en hausse de 1,7%.

