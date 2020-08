Modernisation de la LGV Paris-Lyon : un chantier au superlatif

La ligne représente un tiers du trafic national. (Crédits : Reuters)

La modernisation de la LGV Paris-Lyon, la plus fréquentée d'Europe, vise à remplacer ballast et traverses sur 166 km de voie, sur les 790 de la ligne Paris-Marseille. Ce chantier, rendu possible par l'utilisation d'un "train usine" de 2.500 tonnes, s'inscrit dans un projet plus large d'accroissement de la circulation et de la régularité sur les axes les plus empruntés du réseau ferré.