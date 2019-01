Norwegian s'achète du temps en lançant une augmentation de capital

Norwegian s'achète du temps pour passer l'été et tenter d'améliorer son bilan et sa performance financière, avant peut-être de devoir accepter de se placer à terme sous l'aile d'un grand transporteur européen. C'est en substance le sens de l'annonce, ce mardi, de Norwegian Air Shuttle d'une d'augmentation de capital de 3 milliards de couronnes norvégiennes (309 millions d'euros) pour renforcer son bilan. Elle intervient moins d'une semaine après la décision de IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling, Level) de retirer son offre de rachat sur Norwegian et de vendre sa participation de 4% qu'il détenait dans le capital de la compagnie norvégienne à bas coûts.

Près de 400 millions d'euros de pertes d'exploitation en 2018

Fortement endettée après six ans d'investissements colossaux pour financier sa phénoménale croissance dans le low-cost long-courrier (plus 3 milliards d'euros de dettes), Norwegian a également annoncé qu'elle avait enregistré près de 3,8 milliards de couronnes de pertes d'exploitation (390 millions d'euros) en 2018.

Les conditions de l'augmentation de capital, le prix de souscription et le nombre d'actions à émettre, devraient être annoncés vers le 18 février. L'émission de titres a été entièrement pré-souscrite par des actionnaires existants, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Le transporteur précise que le milliardaire norvégien John Fredriksen, un magnat du transport maritime, va souscrire à l'opération, de même que le directeur général Björn Kjos et le président Björn Kise.

Le cours de Bourse dégringole

Si une augmentation de capital était attendue par les analystes qui craignaient que la compagnie ne puisse remplir ses obligations auprès des créanciers, son ampleur et son calendrier en ont surpris plus d'un. A 16 heures, le cours de Bourse était en baisse de plus de 13%, après avoir plongé de 30% à l'ouverture de la Bourse d'Oslo après l'annonce de l'augmentation de capital. Depuis les annonces de IAG la concernant le 24 janvier, Norwegian a perdu 30,5% de sa valeur boursière.

"L'ampleur est un peur surprenante parce que la compagnie avait sécurisé ses financements pour le premier semestre 2019 et les rumeurs de marché évoquaient plutôt une augmentation de capital de 1 à 1,5 milliard de couronnes," explique à La Tribune, Yan Derocles, analyste chez Oddo BHF. Et d'ajouter : "conjuguée aux prises de réservations pour la période estivale, cette augmentation de capital donne un peu de visibilité sur la compagnie à court terme."

"Si la société réussit son appel au marché il est probable qu'elle aura assez de marge de manoeuvre pour continuer - pour le moment", ont indiqué quant à eux les analystes de Bernstein.

De quoi passer en tout cas l'été, alors que certains observateurs émettaient des doutes en raison la baisse de voilure annoncée pour baisser les coûts.

"Ils coupent tout ce qui brûle du cash", indique l'un d'eux.

Changement de stratégie

Depuis plusieurs semaines, les fermetures de lignes sont nombreuses. Selon nos informations, Orly-Newark va s'arrêter par exemple. La compagnie a confirmé ce mardi qu'elle mettait entre parenthèse à sa stratégie de croissance.

"Norwegian a connu une période de croissance significative. À l'avenir, l'accent sera mis de plus en plus sur les économies de coûts et la réduction des dépenses d'investissement", a déclaré dans le communiqué Bjørn Kjos, le directeur général de Norwegian.

Norwegian peut-elle continuer son aventure en solo comme elle a toujours cherché à le faire? Pas sûr. Dans son communiqué, la compagnie fait un appel du pied à d'éventuels repreneurs. Si Norwegian se dit évidemment persuadée que sa stratégie lui permettra de renforcer sa compétitivité, elle explique néanmoins que "le conseil d'administration continuera à être disposé à s'engager dans des discussions de consolidation qui peuvent développer la valeur actionnariale de Norwegian".

Michael O'Leary, le directeur général de Ryanair, a estimé que Norwegian ne survivrait pas en tant que compagnie indépendante et pourrait ne plus être là d'ici l'été prochain.

Un appel du pied à d'éventuels repreneurs

Si elle veut reprendre un jour sa stratégie de croissance et conserver son avance sur la concurrence dans le voyage long-courrier à bas prix, la compagnie risque de devoir se placer sous l'aile d'un partenaire.

L'an dernier, outre IAG, Lufthansa avait également évoqué son intérêt pour la compagnie scandinave. Ce sont les deux seuls groupes aériens à avoir les reins suffisamment solides pour reprendre Norwegian. En retirant son offre, IAG n'a pas le droit, selon la règlementation boursière britannique, de refaire une offre au cours des six prochains moins. Mais rien ne dit que le groupe anglo-espagnol ne revienne pas à la charge après. En tout cas, pour l'heure, Norwegian a déclaré qu'il n'y avait aucune discussion avec quiconque.

L'évolution du prix du baril sera déterminant pour l'avenir de la compagnie norvégienne. Norwegian dispose en effet de peu de couvertures carburant par rapport à ses concurrents. Un peu moins de 40% de ses besoins pour l'année sont en effet couverts (contre 70% par exemple pour Lufthansa), à un prix moyen d'environ 680 dollars la tonne, plus ou moins au même niveau que les autres compagnies (à part Easyjet qui est protégé à un niveau plus bas).