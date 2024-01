Portugal : bientôt une ligne de TGV entre Porto et Lisbonne, une première

Une ligne de train qui pourrait changer le quotidien de nombreux citoyens Portugais. Ce vendredi, les autorités du pays lusophone ont lancé l'appel d'offres pour la construction d'un premier tronçon de la ligne de train à grande vitesse (TGV), qui devrait permettre de relier après 2030 Lisbonne à Porto, les deux principales villes du pays, en une heure et quinze minutes environ, contre près de trois actuellement.



« C'est un moment particulièrement important », car cette ligne ferroviaire permettra de « renforcer la compétitivité externe » du pays, a déclaré le Premier ministre socialiste Antonio Costa lors de la présentation du projet.

Un investissement estimé à 4,5 milliards d'euros

Le coût estimé de l'infrastructure est estimé à 4,5 milliards d'euros. Celle-ci sera réalisée en trois phases. Le premier tronçon d'environ 70 kilomètres, entre Porto et Oiã dans le district d'Aveiro (centre), sera réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé, selon le communiqué du Conseil des ministres portugais jeudi soir.

Ce premier tronçon, qui devrait être conclu en 2028, est estimé « à environ deux milliards d'euros », a indiqué Carlos Fernandes, vice-président d'Infrastructures du Portugal, gestionnaire public des réseaux routiers et ferroviaires. Il devrait bénéficier de fonds européens à hauteur de 480 millions d'euros, a précisé le haut cadre.

Consensus politique autour du projet

Le projet de ligne à grande vitesse a obtenu un large consensus au Parlement cette semaine, ce qui révèle « une maturité démocratique », s'est félicité Antonio Costa, alors que le pays se prépare à des élections législatives, anticipées le 10 mars prochain.

Le Portugal a déjà reporté à plusieurs reprises le lancement du train à grande vitesse. Il avait été contraint de le faire notamment lors de la crise de la dette et de la mise en œuvre des politiques d'austérité, après avoir eu recours à un plan d'aide international en 2011.

L'Espagne capitalise sur ses lignes TGV

Voisin du Portugal, l'Espagne capitalise également depuis plusieurs années sur ses lignes à grande vitesse. Le pays possède même le premier réseau européen et le deuxième dans le monde.

La LGV Madrid-Barcelone est la ligne la plus fréquentée (25 % du trafic) et la plus rentable du pays. La clientèle d'affaires capte une grande part des ventes de cette ligne. En trente ans, l'Espagne est passée de 0 à 4 000 kilomètres de voies ferrées à grande vitesse.

La renaissance économique du Portugal Au bord de la faillite il y a dix ans, le Portugal connaît aujourd'hui une renaissance économique. Depuis décembre, le pays est parvenu à faire redescendre son taux d'inflation sous la barre des 2%. Celle-ci se situait en effet à 1,8% sur un an contre 2,2% en novembre. Ce qui n'est pas le cas de la France, l'Allemagne ou même son voisin l'Espagne. En 2023, le pays a dégagé un excédent public de 0,8% du PIB. Un résultat sans précédent depuis quasi 50 ans. Quant à la dette publique, le gouvernement portugais prévoit de la ramener sous le seuil des 100% du PIB dès 2024. Sur les énergies renouvelables, le pays lusophone est parmi les plus avancés de l'Europe. En janvier, il a même annoncé avoir atteint un nouveau record historique de production d'énergies renouvelables (ENR) en 2023. Ces dernières ont fourni 61% de l'électricité consommée dans le pays ibérique, a indiqué son gestionnaire des réseaux énergétiques nationaux (REN).

