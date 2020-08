(Crédits : Ralph Orlowski)

Mauvaise nouvelle pour le transport aérien. L'impact sur les réservations de la recrudescence des contaminations de Covid-19 en Europe et de la mise en quarantaine au Royaume-Uni des passagers en provenance de plusieurs pays européens contraint Ryanair à réduire de 20% ses vols prévus en septembre et octobre. Dans le même temps, Easyjet a annoncé la fermeture de trois bases aéroportuaires au Royaume-Uni, celles de Londres-Stansted, de Londres-Southend et de Newcastle.