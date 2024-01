Ryanair : la flambée des coûts font plonger les profits du groupe low cost

Ryanair traverse de légères turbulences. Et pour cause : au troisième trimestre, le bénéfice net de la low cost irlandaise a chuté de 93% à 14,8 millions d'euros, malgré une hausse du chiffre d'affaires de 17% à 2,7 milliards d'euros.

Surtout, si le groupe aérien table toujours sur un total de voyageurs transportés de 183,5 millions de voyageurs àl'issue de son exercice fiscal 2023-24 qui s'achève fin mars, (+9%), il réduit sa prévision de bénéfice après impôts. Celle-ci se situe désormais dans une fourchette comprise entre 1,85 et 1,95 milliard d'euros contre 1,85 à 2,05 milliards auparavant. Dans l'histoire de Ryanair, les révisions à la baisse des prévisions de résultat sont extrêmement rares, la compagnie préférant toujours commencer l'année avec des objectifs minimalistes pour, généralement, les réviser à la hausse au cours de l'année. Mais cette année, les imprévus étaient trop importants. Le groupe européen a précisé en effet que ces anticipations dépendent largement de « facteurs négatifs imprévus comme la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas et de plus amples retards de livraison de Boeing ».

Pour autant, grâce à une bonne performance au premier semestre, les résultats seront très bons. Après un début d'exercice marqué par une bonne dynamique à Pâques, la compagnie a enregistré des chiffres de trafic record cet été. Elle a ainsi transporté plus de 105 millions de passagers sur ces 6 mois. C'est une croissance de 11 % par rapport à la même période l'an dernier, et plus de 20 % par rapport à 2019-2020. Sur les neuf premiers mois de l'année, les profits ont progressé de 39%, à 1.58 milliards d'euros.

Première signature avec une agence en ligne

Le résultat de dernier trimestre a pâti d'une envolée des coûts du kérosène mais aussi d'une hausse des salaires, frais d'aéroport, entre autres. L'entrée en vigueur d'accord de hausse de salaires avec les pilotes et la fin de crédits carbone gratuits vont également peser sur la performance du quatrième trimestre, « traditionnellement le plus faible », précise Ryanair.

Selon un communiqué publié ce lundi « si le trafic et les tarifs étaient en hausse sur un an, à l'approche de Noël et du jour de l'an, les taux de remplissage et les rendements ont été plus faibles qu'attendu en réaction au retrait soudain (mais bienvenu) de Ryanair » d'agences de voyage en ligne « pirate » début décembre ». La compagnie avait dénoncé le mois dernier le fait que certains sites vendent des vols Ryanair en gonflant les prix du billet ou des services. Ce qui ne l'a pas empêché de signer la semaine dernière un contrat avec "loveholidays", le troisième plus grand fournisseur de vacances à forfait du Royaume-Uni.

« Nous avons toujours dit que si les plateformes de réservation respectaient nos règles, nous serions heureux de travailler avec elle » a commenté Dara Brady, directrice du marketing et de la communication de Ryanair, à propos de l'accord avec loveholidays. « Dans ce cas, personne ne cherche à surfacturer les clients. En cas de problème, une procédure a été mise en place pour garantir un remboursement. »

Une confiance renouvelée à Boeing

Ryanair a par ailleurs salué mardi le renforcement des contrôles qualité dans les usines américaines du constructeur américain et annoncé un renforcement de ses propres vérifications, quelques jours après un incident spectaculaire aux Etats-Unis sur un 737 MAX de l'avionneur américain. Michael O'Leary a toutefois assuré que « sous la direction de Calhoun (Dave Calhoun, le directeur général de Boeing, Ndrl) au cours des deux dernières années, ma confiance dans Boeing s'est considérablement améliorée ».

Ryanair, gros client de Boeing, ne possède pas de 737 MAX 9 mais d'autres versions du 737 dont des MAX 8. Des 737 MAX 10 sont en commande. Il s'agit certainement de l'avion le plus audité, le plus contrôlé et le plus réglementé jamais construit, a assuré le patron mardi. « Mais (Boeing) ne peut pas commettre ce genre d'erreurs » a-t-il ajouté, en référence à l'incident du vol d'Alaska.

(Avec AFP)