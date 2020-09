Selon les Pays-Bas, la survie d'Air France-KLM n'est pas acquise. Vraiment ?

(Crédits : Christian Hartmann)

Selon le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, la survie d'Air France-KLM n'est pas acquise si le groupe ne diminue pas suffisamment pas ses coûts. Pour autant, il est difficile d'imaginer que la France et les Pays-Bas cessent de soutenir leur compagnie pendant la crise. Une augmentation de capital est prévue d'ici au printemps prochain si les conditions de marché le permettent. Selon des analystes, le groupe aura besoin d'entre 2 et 4 milliards d'euros. Si la question de la survie d'Air France-KLM doit être posée, elle doit l'être autrement : Air France-KLM va-t-il resté uni ou les relations difficiles entre le groupe et sa filiale KLM se solderont-elles par un divorce ?