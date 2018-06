Grève SNCF tout l'été ? Les syndicats réformistes lâchent la CGT

Selon l'information transmise aux médias par l'Unsa, la CGT envisagerait de prolonger la grève les 2, 6 et 7 juillet prochains, une intention que le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez (photo), s'est refusé mardi soir à confirmer dans le détail. (Crédits : Regis Duvignau)

Après avoir annoncé hier matin qu'elle ne poursuivrait pas le mouvement après le 28 juin, l'Unsa ferroviaire, syndicat réformiste, rapporte que, lors de la réunion intersyndicale de mardi, la CGT avait envisagé de pousser le bouchon plus loin, en poursuivant la grève pendant la période estivale, et pour commencer les 2, 6 et 7 juillet.