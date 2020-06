Thierry de Bailleul (ex Air France, ex Emirates) rejoint Qatar Airways

Retour dans le transport aérien pour Thierry de Bailleul. Après avoir quitté ses fonctions de directeur France d'Emirates il y a 18 mois pour rejoindre la société Gérard Bertrand spécialisée dans la commercialisation de vins du sud de la France, Thierry de Bailleul a, selon nos informations, été nommé directeur des ventes de Qatar Airways pour l'Europe. Il sera basé à Londres.

Longue expérience dans le transport aérien

Très connu dans le secteur du transport aérien et du tourisme en France, Thierry de Bailleul (59 ans) a passé 28 ans chez Air France avant de rejoindre Emirates en 2013.

En intégrant Qatar Airways, il rejoint un autre Français également très connu dans le ciel tricolore : Thierry Antinori. Lui aussi ancien d'Air France et d'Emirates (et Lufthansa également), ce dernier est responsable de la stratégie et la transformation de Qatar Airways depuis septembre 2019.

Thierry de Bailleul rejoint une compagnie qui entend profiter de la crise pour gagner des parts de marché.

La première compagnie pour le transport international

Alors que la plupart des compagnies ont cloué au sol la quasi-totalité de leur flotte, Qartar Airways a toujours maintenu un réseau de vols qui n'est jamais descendu au-dessous de 30 destinations desservies. Aujourd'hui Qatar Airways dessert 40 destinations.

En avril et en mai, Qatar Airways est même devenu la première compagnie aérienne mondiale sur les vols internationaux, à la fois pour le transport des passagers que du cargo. Pendant la crise sanitaire, la compagnie a notamment mutliplié les vols de rapatriements des touristes européens, notamment français, et les vols de transport de matériel médical.