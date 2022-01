Trafic transmanche : Eurotunnel a subi le combo Covid / Brexit en 2021

Pour Eurotunnel, 2021 aura été l'année de toutes les crises. La filiale du groupe Getlink, qui assure le trafic transmanche des camions et véhicules de tourisme, a fait état vendredi d'une baisse de 6% du trafic de marchandises l'an passé. La société franco-britannique a subi plusieurs vents contraires. A commencer par la crise sanitaire qui perturbe le trafic depuis près de deux ans. Ainsi, par rapport à 2019 - avant la crise sanitaire et le Brexit -, la chute du trafic est de 14%.

A cela s'ajoute donc la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne qui amorce de nouvelles procédures douanières dont les conséquences sont déjà visibles sur l'activité du fret. Pour éviter le surplus de démarches administratives, et face à l'incertitude sur des négociations toujours en cours, certaines entreprises optent pour la voie fluviale et la liaison directe avec l'Irlande.

Dans le détail, ce sont ainsi 1,362 million de camions qui ont été acheminés dans le tunnel l'an passé, contre 1,452 million en 2020. La propagation du variant Omicron en fin d'année, qui a poussé la France à réimposer des restrictions de voyages aux Britanniques, va encore freiner la reprise.

-63% par rapport à l'avant-crise

La dégringolade est plus spectaculaire pour les véhicules de tourisme (960.205 véhicules transportés) - y compris les deux roues, camping-cars et autocars -, un créneau très handicapé par les confinements, mesures de quarantaine et autres restrictions de voyage. Même, l'effondrement du trafic atteint 63% par rapport à 2019 (-32% par rapport à 2020).

Autre élément perturbateur, l'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires en France lui amène déjà une nouvelle concurrence. En octobre, la compagnie ferroviaire nationale espagnole Renfe a annoncé qu'elle souhaite lancer des trains à grande vitesse entre Paris et Londres, en utilisant les créneaux de circulation encore disponibles du Tunnel sous la Manche.

Actuellement, environ neuf millions de voyageurs empruntent annuellement la ligne Paris-Londres, dont sept millions via le train Eurostar, qui relie les deux capitales en un peu plus de 2 heures.

Getlink doit publier des chiffres de trafic détaillés et son chiffre d'affaires de l'année le 20 janvier. Sur le troisième trimestre 2021, il a fait état déjà d'un chiffre d'affaires en baisse de 13%.

(Avec AFP)

