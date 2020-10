Transport aérien : choc social en vue sans nouvelles aides d'Etat (IATA)

La seconde vague du Covid-19 enfonce encore un peu plus les compagnies aériennes, déjà complètement exsangues depuis huit mois. Période traditionnellement difficile pour le secteur, l'hiver sera catastrophique et le reste de l'année 2021 est complètement incertaine, avec peu d'espoir d'une reprise digne de ce nom. Pour fin 2021, l'association internationale du transport aérien (IATA) ne table plus sur un chiffre d'affaires en recul de 29% par rapport à 2019, mais de 46% ! Les prévisions de pertes financières n'ont quant à elles pas encore été réévaluées. Elles seront évidemment supérieures aux 86 milliards de dollars prévus en juin à un moment où les compagnies tablaient sur une reprise en septembre, certes timide, mais sans le retour d'une deuxième...