Transport fluvial : le port du Havre exhume un projet de chenal vieux de vingt ans

C’est une bizarrerie à l’heure de la transition écologique. Aujourd’hui, il circule deux fois et demi moins de marchandises sur la Seine que dans les années 70. En réponse, le port du Havre vient de donner le coup d’envoi d’un projet vieux de près d’un quart de siècle. Il engage la construction d’un chenal entre le fleuve et la mer dans l’espoir de faire transiter plus de conteneurs sur la voie d’eau.