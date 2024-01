Transports : le Cityval de Rennes à l’épreuve de la technologie de Siemens Mobility

Automatique, économique, écologique : la haute technologie du Cityval développé par Siemens Mobility avait été vantée comme ultra moderne. Et à juste titre, ce métro nouvelle génération a été conçu pour être rapide et consommer 15% d'énergie en moins, grâce à la réutilisation de celle-ci via le système de freinage. La société allemande spécialisée dans les solutions de transport, et indépendante du groupe technologique Siemens, met aussi en avant « une quasi absence d'émissions de particules » et un matériel roulant recyclable à 95%.

C'est sur cette promesse, en adéquation avec sa stratégie de transition écologique et d'accessibilité, que Rennes Métropole a commandé 25 rames pour la nouvelle ligne b de son métro, un projet global à 1,3 milliard d'euros d'investissement. Après une livraison avec deux ans de retard (et déjà des pénalités pour Siemens Mobility), la ligne b a été inaugurée en avant-première à Rennes en septembre 2022, avant un déploiement dans les aéroports de Bangkok et demain de Francfort.

Hélas, depuis son lancement, la fiabilité du Cityval est mise à l'épreuve : le métro a multiplié les avaries et sur-consommé l'énergie des usagers. À l'arrêt de 18 novembre au 22 dernier pour cause de court-circuit et d'incendie, les rames de la ligne b sont à nouveau hors service depuis le 3 janvier. Une possible reprise est fixée au printemps, sans certitude.

Une mystérieuse pièce cassée sur l'un des bogies

Or, Siemens Mobility semble avoir du mal à expliquer cette nouvelle tuile. Selon l'analyse technique présentée le 9 janvier par Nathalie Appéré, la maire de Rennes, l'origine de la panne sur une des rames provient d'une pièce mécanique cassée, dont la fonction n'a pas été précisée. Celle-ci est située sur l'un des quatre bogies, ces chariots de guidage situés sous un véhicule ferroviaire et sur lequel sont fixés les essieux et les roues.

« Rennes Métropole, Keolis et Siemens Mobility ont pris la décision de remplacer cette pièce mécanique par une pièce neuve. Cette opération va être menée sur l'ensemble des trains qui composent la flotte de la ligne b » a annoncé la maire, qui n'entend pas, en revanche, que la collectivité finance « l'investissement du remplacement du matériel ».

Chaque rame comprenant quatre bogies, la réparation sera réalisée sur les 100 bogies qui équipent les 25 rames du métro et effectuée à Rennes avec le support d'experts industriels. « C'est un travail long. Nous mesurons parfaitement les conséquences mais cela peut faire partie des aléas auxquels un industriel doit faire face » a justifié Stéphane Bayon de Noyer. Le directeur de la Business Unit Matériel Roulant de Siemens Mobility, qui n'a pas souhaité livrer le nom de la pièce mystère, peine lui-même à expliquer cette usure.

Compte-tenu des délais d'approvisionnement en pièces de rechange, du démontage et du remontage des pièces puis de la validation par les services de l'État, le calendrier prévisionnel de redémarrage de l'exploitation s'étalera vraisemblablement sur un trimestre.

Retour de la voiture et embouteillages

Reliant Cesson-Sévigné au Nord-Est à Saint-Jacques-de-la-Lande au Sud-Ouest sur un tronçon de quatorze kilomètres, la ligne b du métro est tout de suite entrée dans le quotidien des Rennais. Depuis quatorze mois, le métro automatique a réalisé près de 5.000.000 de kilomètres cumulés et transporté 30 millions de voyageurs, avec en moyenne 100.000 passagers par jour.

La galère est pourtant loin d'être terminée pour les usagers. La continuité du service public de mobilité est assurée par Keolis Rennes, qui a mis en place une offre de bus de remplacement tout au long de la ligne b et aux mêmes horaires, ainsi que des bus supplémentaires aux heures de pointe. Une « nouvelle évolution de l'offre globale » sera aussi mise en place d'ici à un mois.

Cette panne affecte finalement toute l'architecture des transports. Alors que les bus sont pris d'assaut et les horaires pas toujours tenus, les usagers excentrés reprennent aussi leur voiture, occasionnant encore plus de bouchons sur la rocade de Rennes. Pas bon pour les émissions de gaz à effet de serre tant décriés par les élus rennais, dont l'ambition est de les baisser de 38% d'ici à 2030.