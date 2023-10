Une grève des contrôleurs aériens va fortement perturber l'aéroport d'Orly vendredi

Nouvelles perturbations en vue à l'aéroport de Paris-Orly. Une grève interprofessionnelle relayée par l'USAC-CGT, minoritaire au sein des contrôleurs aériens, a déposé un préavis pour ce vendredi 13 octobre. En conséquence, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à 40% de leur programme de vols à Paris-Orly, deuxième aéroport français.

Les aéroports de Marseille-Provence et Beauvais aussi touchés

Les transporteurs ont également été appelés à réduire de 20% leur programme de vols à Marseille-Provence et de 15% à Beauvais, a précisé dans un communiqué la DGAC, en prévenant que l'activité de centres en route de la navigation aérienne, gérant les appareils circulant dans le ciel français, serait également affectée.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 13 octobre 2023. pic.twitter.com/ZryFsoHDJi — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) October 9, 2023

« En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir », ajoute la DGAC, qui « invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol ».