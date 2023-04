Vueling : les hôtesses et stewards français appellent à la grève les week-ends des vacances et de mai

Les prochains week-ends s'annoncent perturbés chez Vueling. Dans un communiqué publié ce lundi 17 avril, le SNPNC-FO, seul syndicat représentatif de cette catégorie de personnel chez Vueling en France, a indiqué déposer un préavis de grève couvrant les 21, 22, 23, 28, 29, 30 avril et les 1, 6, 7, 8 mai 2023. Il est par ailleurs souligné que ce mouvement serait « reconductible en mai ».

Selon un délégué syndical de la compagnie espagnole, 90% des quelque 190 hôtesses et stewards employés en France se sont dits disposés à cesser le travail, a-t-il affirmé à l'AFP sous couvert de l'anonymat.

Contactée par l'AFP, la direction n'a pas répondu dans l'immédiat. Les conséquences du mouvement social sur les mouvements d'avions ne sont donc pas encore connues. Selon le représentant syndical, Vueling exploite 30 à 40 vols par jour en France, dont une partie depuis Paris-Orly où sont basés neuf avions. Les vols de Vueling à Paris-Charles-de-Gaulle ne seraient pas affectés, car il s'agit de rotations effectuées depuis des bases à l'étranger.

Le syndicat reste ouvert aux négociations

Le syndicat a pointé un « manque de reconnaissance dans la rémunération de ses hôtesses et stewards », un « changement important des plannings à de nombreuses reprises dans le mois », une « déconnexion lors des jours de repos non respectée » et de « nombreuses erreurs dans la paie ».

Le SNPNC-FO de Vueling « reste ouvert à une négociation avec la direction afin de trouver une solution, néanmoins au vu des dernières réunions (...), nous ne pouvons que constater un échec total dans la négociation », peut on lire dans le communiqué.

Fondée en 2004 en Espagne et axée sur le « low-cost », Vueling est membre du groupe britannique IAG, aux côtés notamment de British Airways et Iberia. Le groupe a enregistré en 2022 un bénéfice net de 431 millions d'euros, contre une perte de 2,9 milliards un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a quant à lui été multiplié par près de trois, à 23 milliards d'euros.

L'UFC-Que Choisir obtient l'indemnisation de 350 personnes par Vueling En mars, Vueling a accepté un accord avec l'association UFC-Que Choisir. Cette dernière avait déposé un recours contre la compagnie, « soutenant les réclamations de passagers ne parvenant pas à obtenir le versement des indemnités prévues par la législation communautaire ». La réglementation européenne prévoit en effet depuis 2005, et sauf cas de force majeure, que les compagnies aériennes indemnisent les passagers voyageant en Europe dont les vols sont annulés ou retardés de plus de trois heures. Des dispositions existent aussi pour les voyageurs victimes de surréservation. « Consécutivement aux engagements [de] la compagnie, plus de 350 consommateurs vont ainsi obtenir le versement de leurs indemnités prévues par le règlement communautaire 261/04 pour des vols de 2018 et 2019 », selon l'UFC-Que Choisir. En outre, pour prévenir à l'avenir « les difficultés rencontrées tant par le transporteur aérien que par les passagers, l'UFC-Que Choisir et Vueling Airlines sont convenues de la mise en place d'un canal spécifique et simplifié de traitement des futures réclamations qui seront présentées par l'intermédiaire de l'association pour le compte des passagers », selon la même source.

(Avec AFP)