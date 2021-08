L'UE rétablit des restrictions pour les voyageurs depuis les Etats-Unis, les compagnies américaines voient rouge

Les Etats-Unis ne sont toujours pas prêts à accueillir des voyageurs européens, et la contrainte sera désormais réciproque. L'Union européenne a confirmé lundi le retour de restrictions aux voyages non essentiels vers son territoire depuis cinq pays dont les Etats-Unis. La mesure va aussi concerner le Kosovo, Israël, le Monténégro, le Liban et la Macédoine du Nord. Dans la foulée, le lobby des compagnies aériennes aux Etats-Unis a, lui, fustigé la décision de Bruxelles.

"Les recommandations de l'Union européenne sont un pas en arrière et ont clairement déçu les compagnies aériennes américaines qui ont travaillé avec diligence pour reprendre le service transatlantique en toute sécurité", a déclaré Airlines for America.

"Avec la réouverture de l'UE, les Américains se sont empressés d'acheter des billets, de faire leurs valises et de retrouver leurs proches qu'ils n'avaient pas vu depuis près de deux ans", poursuit le lobby.

Mais si les Etats-Unis n'ont levé encore aucune restriction pour l'UE, malgré cette décision, chaque Etat membre conserve la possibilité de les lever pour les personnes totalement vaccinées.

Le manque à gagner côté européen

De fait, les visiteurs américains sont une manne importante pour le tourisme, notamment hexagonal. En 2018, les touristes en provenance des Amériques étaient la première clientèle extra-européenne en France, notait la DGE (Direction générale des entreprises).

Pour les compagnies européennes, l'enjeu de la réouverture des Etats-Unis est tout aussi important. Tandis qu'elles attendent une décision de la Maison Blanche, "le troisième trimestre est crucial pour une majorité de compagnies aériennes européennes", affirmait en mars le directeur général d'Air France-KLM Benjamin Smith.

Mais avec la propagation du variant Delta, la situation continue de se détériorer outre-Atlantique, avec un taux de nouvelles contaminations en hausse de 12%. C'est trois fois plus que le taux européen (+4%). Aussi, depuis le 4 juillet, le nombre d'hospitalisations aux Etats-Unis repart à la hausse pour atteindre, s'approchant dangereusement du pic de janvier à plus de 340.000 entrées (contre 267.000 au 29 août selon les données Our World in data)

Risque de décès en hausse, vaccination au ralenti

Par ailleurs, la veille, l'UE a été mise en garde par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui observe une hausse du nombre de décès. Elle redoute que la pandémie fasse 236.000 morts supplémentaires d'ici le 1er décembre et s'est déclarée préoccupée par la stagnation du rythme des vaccinations sur le continent.

En région Europe, qui s'étend jusqu'à l'Asie centrale, l'OMS comptabilise 1,3 million de décès.

Autre préoccupation: le rythme des vaccinations a ralenti.

"Au cours des six dernières semaines, il a chuté de 14%, en raison d'un manque d'accès aux vaccins dans certains pays et d'un manque d'acceptation des vaccins dans d'autres", a relevé l'OMS, appelant à augmenter la capacité de production et à dépasser les tentations nationalistes en partageant les doses.

Les Etats-Unis ne fixent encore aucune date

Les frontières américaines sont fermées à l'immense majorité des voyageurs internationaux, qu'ils soient testés ou vaccinés, depuis mars 2020. Mi-août, les Etats-Unis ont même placé la France sur liste noire relevant son avertissement.

Mais la Maison Blanche, qui dit depuis des semaines étudier les conditions de réouverture de ces frontières, a pour la première fois lundi laissé entrevoir les conditions que pourraient poser les Etats-Unis aux voyageurs étrangers, dont les Européens.

"Les agences du gouvernement fédéral continuent à travailler pour développer une procédure cohérente et sûre pour les voyages internationaux, ce qui inclut l'Europe", a dit Jen Psaki, porte-parole de l'administration Biden, lundi lors d'un point-presse.

"Cela impliquera de renforcer les efforts de protection des citoyens américains, y compris en durcissant potentiellement les procédures de test pour les voyages internationaux, et cela peut aussi impliquer qu'en temps voulu les ressortissants étrangers qui viennent aux Etats-Unis soient complètement vaccinés", a-t-elle précisé.

(Avec AFP)