Hydrogène : feu vert pour la moto de compétition H2K

« H2 pour hydrogène ; K pour compact », explique Emmanuel Esnault, directeur général de Texys Group, ancien de chez Mc Laren et Renault Sport. Tout l'enjeu de ce projet est de réussir à faire tenir la technologie de la pile à combustible avec, notamment, un réservoir robuste et massif, dans un engin à deux roues, telle que la moto de compétition. « On croit beaucoup à la compacité ! », affirme Emmanuel Esnault. C'est pourquoi le bureau d'étude H2 Motronics, filiale de Texys Group, spécialisé dans la fourniture d'électronique embarquée, principalement dans le domaine de la course automobile, mais aussi dans l'aéronautique, et le ferroviaire, n'a pas hésité à se lancer dans ce défi d'ingénierie. Le groupe Texys (15 millions d'euros de chiffre d'affaires et 45 salariés) possède des bureaux aux Etats-Unis, en Allemagne, et en France. Son cœur de métier est le capteur industriel miniaturisé.

« L'idée de H2K est née d'une discussion de vieux motards », s'amuse Philippe Leuwers, président de Texys Group. Après avoir pensé à...