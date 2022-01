Hydrogène : Gaussin conçoit le premier camion de course zéro émission

« C'est une première mondiale. Le H2 Racing Truck est le camion de course 100% hydrogène et électrique le plus puissant jamais conçu », assure Christophe Gaussin, PDG de l'entreprise éponyme (280 salariés ; 53 millions d'euros de CA), pionnière du transport de marchandises et de personnes, propre et intelligent. Son dirigeant a choisi le rallye raid le plus exigeant de la planète, le Dakar 2022, pour éprouver sa dernière innovation. « C'était déjà une première victoire de réussir à construire ce véhicule immatriculé pour la route et prêt pour la course, en moins de huit mois. Ce fut un véritable travail d'équipe et un exploit humain », souligne Christophe Gaussin.

Un laboratoire à ciel ouvert

Grâce à cette expérience en conditions extrêmes, l'équipe de 40 ingénieurs sur place au Dakar 2022, a travaillé au quotidien pour relever des données sur les performances du véhicule. Ces informations serviront à développer la gamme de camions routiers, dont le lancement est prévu dès cette année.

De retour de la course, le bilan est positif : pas de panne, pas de châssis couché, ni d'abandon de véhicule. Le H2 Racing Truck a terminé sa course sans encombre en affrontant les dunes, la chaleur, les tempêtes, et les orages. « Nous avons réussi à mener tous les challenges dans un délai court. Cela permet de faire la démonstration que cette technologie hydrogène existe, qu'elle est fiable, même dans des milieux hostiles », précise Christophe Gaussin. Ce projet devenu réalité ́ représente pour le groupe et ses partenaires un aboutissement technologique et le fruit d'années de travail et d'expérience dans la mobilité ́ zéro-émission. « Nous sommes les seuls au monde à fabriquer ce type de camion. Nous avons démarré nos premiers pas en hydrogène en 2012 et arrêté complètement la fabrication de véhicules Diesel en 2014. Cela prend du temps de créer des gammes de véhicules mais aujourd'hui, nous sommes pionniers sur ces technologies », assure le PDG de Gaussin.

Un concentré de technologies

Le premier né de la gamme de camions routiers zéro-émission est même allé au-delà des espérances du constructeur : « Nous avons dépassé nos attentes, notamment avec une autonomie démontrée de 400 km alors que nos estimations conservatrices prévoyaient une autonomie de 250 km environ », constate Christophe Gaussin. « Notre camion a impressionné sur place, par sa vitesse de 140km/h, couplée au silence de son moteur et à l'absence de boite de vitesse, deux atouts importants pour réduire la fatigue des conducteurs », poursuit-il. Sans compter que ce camion n'en est pas moins puissant avec l'équivalent de 800 chevaux, ce qui lui donne un coup d'accélération phénoménal. « On peut envisager de faire la différence sur un parcours. C'est très prometteur pour l'avenir du sport automobile », confie le PDG de Gaussin.

Un tremplin pour la commercialisation des camions à hydrogène

Le H2 Racing Truck est l'illustration des dernières innovations de l'entreprise.

« À la différence des solutions proposées aujourd'hui sur le marché, la mise en œuvre du système hydrogène a été développée sur la base d'un châssis ultra léger, conçu autour de la chaîne cinématique hydrogène et électrique, basé sur le skateboard modulaire que nous avons lancé en avril dernier », explique le fondateur.

Il est le précurseur de la nouvelle gamme de camions routiers de Gaussin, 100% hydrogène et électrique, dessinée par l'emblématique maison italienne Pininfarina, qui sera commercialisée cette année, et dont il est le premier modèle. Si l'obtention de l'immatriculation du camion pour circuler sur les routes européennes a représenté un premier succès, le parcours réussi du H2 Racing Truck lors du Dakar a été un atout indéniable pour séduire de nouveaux partenaires et clients sur le marché. « Notre objectif est de développer nos ventes partout dans le monde, avec de nouveaux accords de licence, dans un délais assez court », confie Christophe Gaussin.

Un partenariat renforcé avec les Saoudiens

« Le parrainage du camion par le saoudien Aramco s'inscrit dans le cadre d'une ambition plus large qui inclut l'implantation d'une usine de fabrication, ainsi qu'une entreprise de distribution d'hydrogène pour les véhicules on et off road fonctionnant à l'hydrogène dans le Royaume d'Arabie saoudite », ajoute Christophe Gaussin.

Le centre d'innovation avancée d'Aramco (LAB7) sera étroitement impliqué dans le développement des véhicules à hydrogène de Gaussin ainsi que dans le développement d'un camion de course à hydrogène télécommandé/autonome. LAB7 a pour objectif d'intégrer les matériaux composites d'Aramco dans la gamme de produits existants de Gaussin, afin de réduire le poids, la consommation d'énergie et le coût de ces véhicules.