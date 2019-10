La région Île-de-France investira 10 milliards d'euros pour la transition écologique

Dans les cinq ans qui viennent, la région Île-de-France va investir 10 milliards d'euros dans la transition écologique. Dès novembre prochain, le conseil régional votera une enveloppe de 2 milliards d'euros dans le budget 2020.

À la ligne environnement, 145 millions seront débloqués: 23 millions pour les frais de fonctionnement et 122 millions pour l'investissement. Soit une hausse de 25% par rapport au budget 2019. Quid des 1.855 milliards restants ? Ils se trouveront sur d'autres lignes budgétaires. Par exemple, pour la rénovation énergétique des HLM et des lycées. Ou encore, l'approvisionnement de l'ensemble des cantines en produits locaux.

Dès l'année prochaine, 46 millions d'euros seront dédiés aux énergies renouvelables. 10 millions seront ainsi alloués au solaire pour doubler le parc photovoltaïque d'ici fin 2021. 10 autres millions serviront à la méthanisation pour mettre en place un cercle francilien d'acteurs, créer les conditions d'adhésion du grand public et développer la mobilité durable grâce aux carburants issus de ces revalorisations agricoles. Le conseil régional ou sa société d'économie mixte Île-de-France Energies pourront même prendre des prises de participation dans les projets. Il faut y ajouter 10 millions pour l'hydrogène, pour lequel seront lancés des appels à manifestation d'intérêt afin de créer un écosystème.

56 millions en 2020 pour la biodiversité, la qualité de l'air et l'économie circulaire

Autre pilier de cette stratégie environnementale 2020-2024: une stratégie biodiversité dotée de 30 millions d'euros. Elle comprend notamment un plan friches doté d'un million visant à atteindre la zéro artificialisation nette des sols. Pour y parvenir, la région va procéder à un recensement des terres existantes et mobiliser des financements pour en récupérer. Plus généralement, il s'agit de concevoir de nouveaux espaces verts ainsi que des haies en milieu rural.



17 millions d'euros seront par ailleurs alloués à l'amélioration de la qualité de l'air. Au premier chef, l'accent est mis sur l'"accompagnement à la transition écologique pour tous" avec des fonds supplémentaires pour changer les poêles à bois, ou encore 12 millions pour aider les Franciliens à acquérir des vélos à assistance électrique. Sans oublier le renforcement du plan anti-bouchons, avec 250 millions dans les cinq ans, ainsi qu'une nouvelle stratégie pour le transport fluvial de 85 millions à terme, pour "moderniser et développer le réseau et les installations."

Enfin, 9 millions d'euros pour la lutte contre les dépôts sauvages et la transition vers l'économie circulaire complètent le dispositif. Le vote du plan régional de prévention de gestion des déchets, prévu en novembre aussi, s'accompagnera de la signature d'une charte de coopération entre le conseil régional et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, annonce à La Tribune Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement.