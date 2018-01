BMW X3 : toujours plus sportif, toujours plus élégant

BMW ne lâche rien sur sa gamme SUV... Et pour contrecarrer l'offensive des concurrentes, la marque premium allemande a décidé de renouveler son X3. Le X3 n'est pas seulement un SUV premium, elle a été lancée en 2003 et vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires, sa légitimité n'est plus à faire... Ce n'est donc pas un modèle sur la défensive que BMW présente ici, mais bien un SUV ambitieux et conquérant.

Lignes musclées et élégantes

Il suffit de regarder son design. Cette silhouette de baroudeuse assumée est accentuée par ces lignes très musclées : virile et sportive, le ton est donné ! Mais la marque n'oublie pas sa vocation premium, et cela se voit. La calandre en forme de haricot gagne en élégance avec ses chromes en relief. La signature lumineuse autrement plus moderne, sans parler des feux LED en bas de caisse assortis aux prises d'air... La X3 en impose!

L'intérieur rend également hommage à la marque avec cette planche de bord résolument moderne et au design très abouti. On aurait toutefois préféré un écran GPS encastré dans la planche et des commandes plus intuitives (et moins nombreuses)... Il n'empêche qu'on prend vite le pli des différentes fonctionnalités et la connectivité est même ergonomique et pratique. En revanche, la marque semble arc-boutée sur les compteurs de vitesse, là où les autres marques dont Audi sont passées au tout digital. Dommage pour une voiture qui veut s'inscrire dans le futur, notamment avec ses nombreuses aides à la conduite: régulateur de vitesse adaptatif, suivi des marquages au sol... Le X3 est bien outillé pour faire entrer son conducteur dans les premiers niveaux de la voiture autonome.

Une excellente motorisation

Mais c'est la motorisation qui fait du X3 un des meilleurs SUV de sa catégorie... Pas de surprises chez BMW, l'ambiance est sportive et dynamique. En essence, elle est disponible en 184, 252 et 360 chevaux. On préférera la seconde qui est assortie d'un couple moteur de 350 Nm, même si la première gamme est tout à fait honorable avec un couple de 290 Nm. Vous passez alors de 47.000 à 53.000 euros entre ces deux niveaux de motorisations.

Cerise sur le gâteau, le X3 a parfaitement réussi le dosage entre des suspensions confortables, tout en accentuant une conduite baroudeuse avec la transmission intégrale xDrive. Un confort ultime pour un maximum d'émotions sur route.

Un design abouti et équilibré, une motorisation puissante et fluide, des innovations très bien intégrées... La BMW X3 s'impose donc comme la référence du segment. Elle siéra à merveille au père de famille féru de conduite sportive et d'émotions au volant, et qui s'accommodera sans peine à son allure agressive et premium.