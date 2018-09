Kia Stonic : le SUV très fonctionnel qui se veut branché

Le marché européen du SUV est plein à craquer y compris sur son segment le plus récent et le plus dynamique, celui dit des compacts. Quelques leaders se partagent l'essentiel du marché comme le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou encore l'Opel Mokka X. Ce n'est pas une raison pour passer à côté du Kia Stonic qui, dans sa discrétion, est loin d'être dénué d'atouts.

Un design sympa mais peu original

Ce SUV sud-coréen est assurément conçu pour séduire le consommateur européen. Le format (segment B), mais également sa personnalisation bi-colore correspond à une vraie demande du Vieux Continent.

Ce sera finalement son principal argument stylistique car, sur le reste, le Stonic ne brille pas par son originalité ou son caractère. Les proportions ramassées de ce SUV, ses lignes très classiques en font un SUV très consensuel, voire très fonctionnel. On note toutefois de vrais efforts à l'intérieur pour sortir la planche de bord de son univers austère grâce à un beau contraste sur la planche laquée ou encore avec ce liseré coloré. Mais rien de plus classique que les gros boutons pour le son ou les grilles d'aération sans relief... Notons également la qualité des matériaux, plutôt de bonne facture, et l'ergonomie des commandes.

Un vrai plaisir de conduite

C'est en conduite qu'on apprécie le plus le Stonic. Sur notre modèle 1 litre essence 120 chevaux, ce SUV s'est montré particulièrement efficient et étonnamment efficace en accélération. Pas de miracle côté suspensions, mais la boîte manuelle supporte très bien les passages de rapports, y compris à bas régime. Le Stonic est un partenaire fiable pour une conduite efficace et fonctionnelle. Le plaisir est réel !

Côté prix, le Stonic démarre sa grille tarifaire à 16.990 euros sur un essence 1,4 litre. Le modèle que nous avons essayé est un 1 litre en turbo-diesel, un choix pertinent pour accéder à la sobriété de consommation sans perdre en qualité de conduite. Il faudra néanmoins débourser autour de 20.000 euros.

Kia continue de surprendre le marché européen avec ses modèles, certes classiques, mais terriblement efficaces, à des tarifs compétitifs, notamment au regard des équipements inclus et de la fameuse garantie 7 ans. Le Stonic est un choix pertinent sur un segment très disputé qui pourrait séduire une clientèle BtoB.