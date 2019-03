Mercedes CLS : la référence des coupés premium s'électrise pour plus de sensations

C'est là que réside toute l'élégance de cette voiture, la CLS est, sans en avoir l'air, un modèle à part dans la gamme Mercedes. Nichée entre les Classe E et Classe S, cette berline ne dispose d'aucune extension SUV. C'est juste la CLS ! Presque une marque en soi... Du moins, un label pour la référence des berlines-coupés premium. En 2018, elle est revenue sous une nouvelle mouture avec cette ligne toute aussi classique mais avec des progrès technologiques et d'aménagement intérieurs considérables.

Silhouette allégée

Comme c'est la règle chez Mercedes, les différentes générations de modèles ne souffrent pas de rupture de style, on parle plutôt d'évolution du design. Pour cette troisième génération de CLS, Mercedes a effectivement joué sur l'évolution, mais on note néanmoins une tendance bien marquée pour l'allégement de la silhouette. Toujours très effilée et le châssis très bas, la CLS paraît toutefois s'alléger de la carrosserie massive de la génération précédente.

Elle paraît plus sportive et plus aérodynamique avec cette proue nettement plus affutée. La signature lumineuse accentue cette impression avec des feux très fins et également étirés. Les très légères arêtes sur le capot avant donnent une allure racée à cette berline qui cherche à se positionner plus nettement sur une thématique sportive. De même que cette calandre avant très verticale mais plus étroite pour bien faire ressortir les prises d'airs, véritable attribut des sportives.

Un panaché de matières haut de gamme

A l'intérieur, le parti pris stylistique est plus marqué encore. La planche de bord garde ce panaché de matières très élégant. Il y a d'abord cette planche de cuir moussée haut-de-gamme. Celle-ci surplombe un bandeau en bois qui épouse avec sensualité la sinuosité du panneau en assumant un certain esprit sportif grâce aux aérations qui ressortent sans trop en faire. Enfin, un liseré lumineux parcourt cette planche et se poursuit sur les panneaux de porte, enveloppant la cabine avant dans une ambiance premium feutrée.



Pour le confort de conduite, la nouvelle CLS fait le plein de technologies. D'abord avec les fameux « Adas » (Advanced Driver Assistance Systems) ou assistants de conduite, discipline dans laquelle Mercedes a une longueur d'avance. Sur la motorisation, Mercedes a décidé de booster sa berline-coupé avec une propulsion électrique. Son système EQ Boost est une hybridation dite 48 volts, elle apporte une assistance électrique pour soulager le moteur thermique et ainsi économiser du carburant. Il apporte surtout du dynamisme supplémentaire à une motorisation déjà puissante. Ici, c'est 22 chevaux supplémentaires sur une puissance de 367 chevaux. Mais cela double surtout le couple moteur qui passe de 250 à 500 Nm. Impressionnant !

Un prix élevé, mais avec l'EQ Boost de série

La CLS confirme son rôle de précurseur de tendance stylistique de Mercedes. Tout en conservant les canons de la marque, elle coupe dans le vif et assume une ligne définitivement sportive sans verser dans l'agressivité. La sophistication de sa motorisation où toute la subtilité réside dans cette assistance électrique, est l'ultime argument pour faire du CLS une excellente berline-coupé premium. Reste à assumer son prix: à partir de 75.100 euros sans option... Mais l'EQ Boost est de série!