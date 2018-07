Volkswagen Touareg : un superbe SUV démesurément premium...

Voilà un sérieux concurrent pour les BMW X6 et Mercedes GLE... Un SUV premium, suréquipé, des finitions de haut-de-gamme... Le nouveau Touareg n'a pas d'autre ambition que de se positionner face aux plus premium des marques allemandes, grillant la politesse à Audi, dont c'est pourtant le rôle au sein du groupe Volkswagen. Le nouveau Touareg incarne toute la schizophrénie d'une marque qui se veut généraliste premium, mais qui ne peut s'empêcher de monter en gamme à chacun de ses nouveaux lancements, au point de rivaliser avec les plus grandes griffes. Nous l'avions constaté avec le dernier Tiguan, et avec l'Arteon. Avec le Touareg, il n'y a désormais plus de doute possible.

Le nouveau standard premium allemand ?

Le grand SUV de la marque allemande revient donc dans une nouvelle version aux lignes totalement revisitées, très modernes, et avec une silhouette beaucoup plus musclée. Fini les angles arrondis, le Touareg célèbre avec brio le retour des arêtes sur les flancs, la calandre verticale et le hayon carré, tout cela avec une élégance infinie. Au final, ce SUV s'impose comme un virtuose mêlant austérité et classe dans le style et les proportions. Pour beaucoup, le Touareg pourrait redéfinir les standards stylistiques des premium allemandes. Ce n'est pas dans nos colonnes que nous allons reprocher à une Volkswagen d'avoir du caractère, après avoir tant stigmatisé le classicisme parfois ronflant de la marque.

A l'intérieur, c'est pareil. C'est un festival d'hommages au premium. La planche de bord est extrêmement sophistiquée avec sa baguette en bois (ou en chrome brossé), mais également avec cette ligne fluorescente aux couleurs évolutives et qui donnent une ambiance feutrée très prononcée. Il faudra également s'habituer à ce double écran gigantesque qui ne sont autre que l'écran GPS et le tableau de bord juxtaposés. Autant vous le dire, il vous faudra quelques semaines avant de vous habituer à toutes les fonctionnalités possibles. Là encore, Volkswagen a poussé la sophistication à outrance. Mais il faut bien commander les différents modes de conduite, mais également les différentes types de revêtement. On s'y perd un peu... Il n'empêche : cette planche de bord est probablement l'un des plus abouties de cette catégorie (premium, donc).

Mais c'est sur la gamme de motorisations que le Touareg tutoie les sommets... Le plus petit moteur est un 231 chevaux diesel, le plus élevé est un 286 chevaux diesel. Il faudra attendre 2019 pour voir arriver deux moteurs essence (de 340 et 420 chevaux). En attendant, les moteurs TDI affichent des couples moteurs décapants: 500 Nm sur le "petit" diesel et 600 sur le gros. L'essence de 420 promet un couple qui atteindra les 900 Nm, soit ce qu'offre une Mercedes AMG ! La boîte automatique habituelle de Volkswagen, la DSG, ne supportera pas cette configuration explosive (voire peut-être excessive). C'est donc une boîte Tiptronic qui équipera les nouveaux Touareg. Mais, le calibrage des rapports (trop longs) annule les effets et l'émotion de ce couple exceptionnel.

Des prix premium ?

Vous pourrez néanmoins profiter des excellentes suspensions pneumatiques du Touareg. Un régal, surtout si vous vous amusez à faire de la piste accidentée. Le Touareg est particulièrement bien équipé en la matière puisqu'il vous fait dévaler une pente sauvage avec une précision infinie, et avec une maîtrise maximale des vibrations.

Avec le Touareg, Volkswagen déploie tout ce qu'il est possible d'imaginer en termes de technologies, de confort de conduite, de finitions absolues, au point de laisser au bord de la route toutes les marques premium, y compris la sienne, Audi.

Le niveau de sophistication du produit, aussi impressionnant soit-il d'un point de vue technologique, peut paraître superflu à plusieurs égards. Le Touareg démarre sa grille tarifaire à 56.000 euros... Il faudra ajouter pas moins de 9.000 euros pour passer à la finition supérieure (Carat). Mais, d'un autre côté, une Mercedes démarre à 65.000 euros, et une BMW X6 à partir de 75.000 euros... Autrement dit, le Touareg offre des prestations maximales à des prix, il faut bien l'admettre, "raisonnables".