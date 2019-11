Capitalisme et climat : la judiciarisation progresse de procès en procès

Les procès en légitimité sont le lot du capitalisme depuis son origine ; le débat qui monte aujourd'hui, aux États-Unis notamment, sur la reconquête d'un espace de « biens communs » contre la privatisation mal assumée des services essentiels, n'est qu'une étape critique de plus ; elle pousse plutôt le système à s'adapter, comme on le voit avec la prise en charge croissante des enjeux de durabilité par quelques grandes firmes pionnières.

Le débat sur le partage de la valeur, faisant suite aux analyses économiques très documentées de Branko Milanovic, Thomas Piketty ou Joseph Stiglitz, sur l'incroyable déséquilibre dans l'accumulation des richesses entre les 1 % et moins de « gagnants » de la mondialisation et le reste de la planète, s'avère plus dérangeant ; de fait, on revient à la thèse de Marx sur la paupérisation générale, qu'alimente Christine Lagarde, la présidente de la BCE, quand elle se plaint de l'asymétrie gigantesque entre le défaut d'investissements et l'immensité des besoins, dans un océan de liquidités qui a de plus en plus de mal à se rémunérer alors que la crise du pouvoir d'achat des classes moyennes se traduit en tensions politiques violentes.

Si les banquiers...