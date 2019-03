Communication non violente, comment savoir parler à vos équipes

Rose a la boule au ventre. Ses relations avec le DG se détériorent sans qu'elle en comprenne la raison. De son côté, Patrick, le DG, recourt aux sous-entendus pour faire passer ses messages sans, pense-t-il, la blesser. Les mois s'enchaînent et Rose ne reçoit toujours aucun feedback. Elle en devient « parano ». Persuadée que son poste sautera avec la prochaine restructuration, elle part en arrêt maladie...

Dans un autre registre, Jean est fier du nouveau produit que fabrique son usine. Un matin, pour accélérer la cadence, il désactive certains organes de sécurité sur les machines. Son chef d'équipe, Pierre, ferme les yeux pour éviter des tensions. Au bout du compte, cette attitude scinde l'équipe en deux : ceux qui respectent les règles et les autres. Peu à peu, Pierre perd sa légitimité et les salariés n'en font plus qu'à leur tête.

Patrick et Pierre n'ont pas mesuré l'importance d'exprimer leur ressenti à leurs collaborateurs. Ce manque de communication génère du malaise et des tensions dans les équipes. En termes de risques psychosociaux (RPS), les conséquences sont multiples : iniquité managériale, désengagement, souffrance au travail, accroissement des arrêts maladie et des...