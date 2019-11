Défense et illustration des actionnaires « activistes

Les investissements des actionnaires sont essentiels au développement de l'entreprise et de l'économie. Mais leur rôle ne s'arrête pas au versement du prix de l'action. En approuvant les décisions clés proposées par le leadership de l'entreprise, lors des assemblées générales, ils l'orientent vers le chemin de la prospérité. Leur but est le même que toutes les autres parties prenantes : éviter une chute de la valeur du capital et favoriser le plein déploiement de son potentiel. La présence d'actionnaires actifs sur les marchés a pour effet de stimuler les opérateurs économiques, qu'ils soient leurs cibles directes ou non : ils interdisent aux entreprises de sombrer dans une forme de léthargie et obligent leurs dirigeants à accroître leurs efforts de transparence et d'explication vis-à-vis de leurs actionnaires.

Plus encore, ils les sollicitent pour repenser sans cesse leur stratégie et la confronter au marché, afin d'anticiper au mieux les évolutions de leurs activités ; un formidable remède contre l'échec et la meilleure recette pour le succès. À l'inverse, la passivité dans la gestion d'une entreprise, la conduite habituelle des affaires sans remise en question,...