Gorbatchev, 30 ans après le Mur

Mikhaïl Gorbatchev a été un des acteurs majeurs qui ont permis que, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe sous les coups de pioches et de marteaux de la population, ouvrant la voie à la réunification de la RDA et de la RFA. La fin de la guerre froide, le démantèlement de l'URSS et la fin de l'expérience communiste ont suscité à l'époque bien des espoirs. Trente ans après, que reste-t-il de ce formidable élan de liberté ? Le dernier dirigeant de l'URSS y répond dans un ouvrage en forme de testament politique, « Le futur du monde global » (*). Deux dangers majeurs menacent l'humanité selon lui : la reprise de la course aux armements nucléaires et l'accélération du réchauffement climatique global, qui ne pourront être réglés que sous l'égide d'organisations internationales comme l'Onu, qui ont été marginalisées à tort.

Les Etats-Unis et leurs seuls intérêts

C'est la conséquence, selon lui du choix, des dirigeants des Etats-Unis - un pays qui le fascine tout comme le Japon qu'il admire - d'avoir, après la chute de l'URSS, « suivi une stratégie de domination en mettant l'unilatéralité au service de leurs seuls intérêts », qui ont conduit à de nombreuses guerres.

L'ex-secrétaire...