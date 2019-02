La nouvelle formule de La Tribune : "partageons l'économie"

Depuis le 31 janvier 2012, date de l'arrêt de notre quotidien papier, La Tribune n'a jamais cessé d'innover. Pour compléter notre site latribune.fr, nous avons lancé, dès le 13 avril 2012, un hebdomadaire dont cette nouvelle formule est le numéro 280. Nous avons enrichi cette offre d'une édition numérique quotidienne et décliné notre site dans plusieurs régions, à Toulouse, Bordeaux puis Marseille. En 2018, nous avons accéléré notre stratégie multirégionale avec l'acquisition d'Objectif Languedoc-Roussillon, à Montpellier, et d'Acteurs de l'Économie, à Lyon.

Le journal que vous tenez entre les mains est le fruit de ces transformations. Nous avons souhaité vous montrer que nous sommes devenus un média à la fois global et local, qui a autant de journalistes à Paris que dans toutes les autres régions françaises. Notre contrat de lecture est simple : qu'il n'y ait pas de zones blanches de l'information économique en France. Ce positionnement original nous a conduits à définir - c'est à la mode - une raison d'être, exprimée par une nouvelle signature : « Partageons l'économie ». Le rôle d'un média au XXIe siècle, pour des lecteurs confrontés à l'infobésité, aux fake news et à l'accélération du temps, est d'être utile : c'est l'ambition de cette nouvelle formule.

--

--

Une information économique multirégionale

Dans le premier cahier, nous traiterons des transformations globales de l'économie, des soubresauts de la mondialisation à l'impact des transitions digitales et écologiques sur les entreprises. Le deuxième cahier, LT2 pour La Tribune Territoires, offrira chaque semaine une sélection d'enquêtes et d'informations en régions, qu'il s'agisse de projets de développement ou d'infrastructures, d'histoires d'entreprises ou de portraits d'acteurs.

En ces temps de grande déprime nationale, où le pays cherche dans un Grand débat la sortie d'une très profonde crise politique, notre ambition est de rapprocher les femmes, les hommes et les idées pour chercher des réponses aux mutations que nous sommes en train de vivre. On le voit bien avec la crise des "Gilets jaunes", nos sociétés doivent changer de logiciel. C'est vrai de l'État comme des entreprises : on ne peut plus gouverner en mode vertical. Cette révolution concerne aussi la presse. La Tribune veut être un acteur de cette révolution de l'horizontalité, pour vous faire partager l'économie aussi du bas vers le haut. C'est une promesse exigeante, mais aussi une vraie innovation éditoriale.

Partout en France, il faut innover, partir à la conquête du monde, de nouveaux marchés. Mais le faire en oubliant d'où l'on vient ou qui l'on est, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Avec cette nouvelle Tribune, nous espérons que vous serez très nombreux à partager ce combat pour une information économique multirégionale de qualité. Pour y participer, c'est très simple : il suffit de vous abonner !

___

Toute l'actualité économique et financière à la Une : rendez-vous sur notre espace "Abonnement"