M. Macron, le bien public, c'est la liberté d'informer

Pour se sortir de la crise des « Gilets jaunes », qui en est déjà à son acte XIII ce samedi, Emmanuel Macron est en train d'inventer un nouveau concept politique, la « délibération permanente », qu'il a dit préférer, devant quelques journalistes triés sur le volet reçus dans son bureau à l'Élysée, aux « commentaires permanents » auxquels on assiste sur les chaînes d'info. Devant les mêmes journalistes, le président de la République, qui ne comprend pas pourquoi les médias donnent à « Jojo-le-gilet-jaune » (on admire l'élégance du propos) les mêmes égards qu'à un ministre ou un expert, s'est livré à une longue diatribe contre les médias, prenant des positions assez stupéfiantes.

En voici quelques lignes, telles que rapportées par Emmanuel Berretta dans Le Point :

« Le bien public, c'est l'information. Et peut-être que c'est ce que l'État doit financer (...) Il faut s'assurer qu'elle soit neutre, financer des structures qui assurent la neutralité. »

Et Emmanuel Macron de proposer la création d'une sorte de comité (de salut public ?) chargé « avec des garants qui soient des journalistes » (lesquels ? choisis par qui ?), de la « vérification de l'information ».

À ce stade, lisant cela, il est permis de se le demander : Emmanuel Macron a-t-il complètement « pété les plombs » avec la crise des « Gilets jaunes » ?

Les médias sous tutelle: l'idée de Macron qui plaît tant à Mélenchon



Nombre de brillants éditorialistes ont déjà avec talent dénoncé ce plan de mise sous tutelle des médias, à l'exemple de l'excellent « Macron ou la tentation de la Pravda » d'Étienne Gernelle, le patron du Point. Comment mieux décrire le « délire orwellien » dans lequel semble sombrer notre président de la République. Cette idée qu'il existerait une « vérité », une « vérité d'État » sans doute dans l'esprit du chef de l'État, nous heurte évidemment.

Il ne s'agit pas de contester que la presse soit parfois critiquable, mais de dénoncer la tentation autoritaire que cela révèle de la part du pouvoir. D'autres ont dit - comme le député Charles de Courson, dont le père résistant a été poursuivi par le régime de Vichy - que la loi « anti-casseurs » votée cette semaine au Parlement inquiète, en ce qu'elle modifie l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le judicaire, et pourrait, comme les textes qui ont institutionnalisé l'état d'urgence, se révéler un instrument redoutable placé en de mauvaises mains.

C'est la même chose s'agissant des projets du président à propos de la presse qui viennent après la tout aussi ambiguë loi « anti-fake news » censée encadrer les réseaux sociaux et censurer « le faux » en période électorale.

Dernière initiative, qui n'est pourtant pas une fake news, l'ex-ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a confié à l'ex-Pdg de l'AFP, Emmanuel Hoog, la création d'un « conseil de déontologie de la presse » financé à hauteur de 1,5 million d'euros par moitié (en fait 49 %) par l'État, une instance destinée, selon ses promoteurs, à « permettre au citoyen d'obtenir des réponses sur le travail des journalistes en dehors de tout ce qui est encadré par la loi (diffamation, calomnie, injure ou incitation à la haine) ». La création d'un tel conseil, qui existe dans une quarantaine de pays, est réclamée par Jean-Luc Mélenchon dont on connaît les positions particulièrement amicales à l'égard des journalistes.

Protection du secret des affaires et tentation bonapartiste

Que les choses soient claires entre nous : qu'Emmanuel Macron invite la presse et les journalistes à faire leur autocritique et à définir un cadre d'autorégulation (« Quelque part, cela doit aussi venir de la profession », aurait-il dit), pourquoi pas. Mais que l'on imagine créer une sorte de conseil de censure, ou pire, un instrument d'autocensure, nous semble une dérive dangereuse pour la liberté de la presse et potentiellement pour la démocratie. C'est encore plus vrai à un moment où le législateur veut protéger le secret des affaires, au risque de dissuader tout travail d'enquête journalistique, lequel repose sur le secret des sources, et où un de nos confrères, Mediapart, subit la menace d'une perquisition dénoncée par les sociétés de journalistes de tous les médias.

Que les choses soient bien claires : La Tribune et ses journalistes s'en tiennent à l'article 1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dit que « l'imprimerie et la librairie sont libres », et qui est en quelque sorte notre Premier amendement au sens de la Constitution américaine. Emmanuel Macron peut chercher toutes les voies de contournement possible, son projet est tout simplement mauvais et ne peut qu'inquiéter tous ceux qui voient avec effroi la crise des « Gilets jaunes » alimenter une tentation autoritaire ou bonapartiste.

Et pourquoi pas un conseil de déontologie... des responsables politiques ?

Dans leur livre, désormais traduit en français, La Mort des démocraties (Calmann-Lévy), Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, deux chercheurs de Harvard, ont défini quatre signaux d'alerte permettant de reconnaître les autocrates : « On doit s'inquiéter lorsqu'un politicien

1) rejette en actes ou en paroles les règles du jeu de la démocratie ;

2) dénie leur légitimité aux opposants ;

3) tolère ou encourage la violence ;

4) affiche une propension à limiter les libertés civiques de l'opposition et des médias. »

Puisqu'Emmanuel Macron nous invite, nous journalistes, à être jugés au regard de la vérité ou du mensonge, prenons-le donc au mot et proposons qu'un conseil de déontologie tout aussi indépendant indique comment évaluer les hommes et les femmes politiques français en fonction de ces quatre critères simples et transparents au sein desquels chacun d'entre eux, lisant ces lignes, pourra aisément se reconnaître.

À bon entendeur...