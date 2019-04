Macron, Acte II, scène I

« Grand bla-bla » pour les plus réfractaires des « Gilets jaunes », grand fatras pour le plus grand nombre qui auront bien du mal à se retrouver dans les innombrables contributions individuelles et collectives versées aux cahiers de doléances, le Grand débat national qui vient de s'achever fait penser à la formule : le problème de la France, c'est qu'il y a 66 millions d'entraîneurs de l'équipe de football ! Surtout quand elle perd... Emmanuel Macron, qui doit dire ce qu'il retient de cet exercice démocratique inédit qu'il a voulu pour renouer avec les Français, est conscient de ce risque : « Il n'y aura pas de sortie positive si chacun ne prend pas sa part de responsabilité », a-t-il prévenu. Pas sûr qu'il soit entendu quand il s'agira, bientôt, de réformer l'État, l'assurance-chômage et les retraites...

N'en déplaise aux esprits grincheux, pour qui le pouvoir n'a retenu que ce qui l'arrangeait et qui s'étonnent qu'il ait fallu cinq mois depuis le déclenchement de la crise, le 17 novembre dernier, pour se rendre compte que le ras-le-bol fiscal était devenu une exaspération, il faut se féliciter qu'on entre enfin dans l'acte II du quinquennat avec un cap clair et cohérent :...