Gabrielle Halpern est l’invitée de Sophie Iborra dans Les Héritières – EP2 -Saison 2, le podcast Women For Future by La Tribune.

Malheureusement les choses se gâtent par la suite. Pendant des siècles et des siècles, penser et proposer le monde fut réservé aux hommes. Les femmes étaient dédiées à bien d'autres tâches que celui de philosopher. Avec ce vide temporel il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui encore, lorsque l'on tape « Femmes philosophes » dans Wikipédia, on y trouve en réalité que peu de femmes. Et que dire si vous poussez l'expèrience en tapant « Grands Philosophes » dans la barre de menu de votre PC ? Vous ne trouverez généralement aucun nom de femmes, peut-être 1 à 2 avec un peu de chance, mais jamais 3 !

Au-delà du manque cruel de voix philosophiques féminines à travers l'Histoire et même si les femmes ont finalement réussi à accéder au savoir et au faire savoir, la question de leur rôle se pose aujourd'hui plus que jamais. Qu'est-ce qu'une philosophe ? En quoi la philosophie peut-elle réellement éclairer cette société de l'urgence permanente, celle de l'injonction à l'action, celle des solutions immédiates et souvent radicales ? Comment « la pensée philosophique 2.0 » peut-elle nous aider à transformer nos organisations ou notre rapport à l'autre ? Comment peut-elle faire changer nos paradigmes afin de donner les clés à chacun et chacune pour appréhender et organiser ce monde autrement ? Vous avez 2 heures !

Digne héritière des Simone de Beauvoir, Anna Arendt, ou Simone Veil, une nouvelle génération de femmes philosophes s'empare des questions de notre temps et nous aide à comprendre ce monde en pleine mutation.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce temps long, de cette hauteur d'esprit et d'une certaine idée de la nuance pour rallumer enfin les étoiles ; les femmes ont toute leur place dans cette réflexion utile et nécessaire.

Écoutons les femmes philosophes.

Épisode 2- Saison 2 -Gabrielle HALPERN.

Pour ce deuxième épisode des Héritières, nous recevons une femme qui refuse les codes et les cases. Docteure en philosophie, elle a été aussi conseillère et plume dans les ministères et même dirigeante de startups !

Rien d'étonnant, donc, si les travaux de cette philosophe portent sur l'hybridation, véritable projet politique ; elle y consacre sa vie, son énergie, et ses écrits. Notre invitée est une femme de défi, elle est en mission. Celle de nous donner à penser le monde à travers, peut-être, un nouveau prisme, celui des mariages improbables !

Gabrielle HALPERN est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières - Saison 2

Bonne écoute !