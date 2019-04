Après le grand débat, la grande désillusion ?

C'est sous la coupole du Grand Palais que le Premier ministre Édouard Philippe s'adresse ce lundi à 500 personnes parmi lesquelles des maires, des citoyens, des ministres et les directeurs d'administration centrale. L'enjeu de ce grand débat est majeur pour l'exécutif, car il était une des réponses d'Emmanuel Macron à la crise des Gilets jaunes. Depuis le 15 janvier dernier, le président de la République a participé à 16 débats, a rencontré et écouté 2310 élus, 1000 jeunes, 60 intellectuels, 350 femmes et 55 enfants. Mais après cette consultation sans précédent, comment éviter la déception ?

On en parle avec Jacques de Saint Victor, historien du droit et des idées politiques, Yves Sintomer, professeur de science politique à l'Université Paris 8, et Isabelle Falque-Pierrotin, ancienne présidente de la Cnil, garante du grand débat national.