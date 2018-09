Augmenter les taxes sur l’héritage pour réduire les inégalités ?

"Ouvrir une réflexion sans tabou." C'est ce qu'a annoncé le délégué de LREM Christophe Castaner au sujet des droits de succession en France. Un chantier périlleux dans un pays où le taux d'imposition marginal sur les successions entre parents et enfants est le plus élevé de l'Union européenne (45%).

Mais l'autre chiffre mis en avant est celui de 90%, correspondant au pourcentage de successions exonérées d'impôts. Cette refonte de la fiscalité signifierait une augmentation du taux d'imposition et naturellement, une taxation plus importante sur les héritages. L'héritage pratiqué actuellement en France est-il le facteur d'une société à deux vitesses ? L'augmentation des taxes va-t-elle de pair avec la réduction des inégalités ?

Nous recevons Julia Cagé, économiste et professeure à Sciences Po Paris, Me Anthony Bem, avocat et spécialiste en droit des successions, et Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'OFCE.