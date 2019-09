Candidats aux municipales, votre rôle est clé dans la mise en œuvre de la transition écologique

Et ils agissent : depuis les 15 dernières années avec le déploiement de nombreuses actions dans les domaines de compétences des communes. De la rénovation des bâtiments municipaux, au développement des réseaux de chaleur et froid renouvelable, en passant par l'investissement dans des flottes de véhicules moins polluants, l'encouragement à la baisse de la production de déchets des particuliers, la mise en place d'un service de conseil pour orienter les projets de rénovation énergétique des logements privés (réseaux des conseillers FAIRE) etc.

C'est d'autant plus vrai en Ile-de-France, une région qui dispose d'atouts pour répondre aux objectifs d'une transition écologique réussie : une forte ressource d'EnR (géothermie, chaleur fatale, biomasse, solaire), une maîtrise d'ouvrage de qualité, un maillage unique en transport public, un savoir-faire reconnu sur la finance durable, une importante concentration de pépites prometteuses réparties sur tout le territoire.

Et face aux difficultés que peut rencontrer une municipalité dans la mise en œuvre concrète de cette transition écologique de terrain, l'ADEME a une mission d'accompagnement tant financière, qu'en matière de conseil et d'ingénierie à travers son expertise. Elle encourage les bonnes dynamiques et les intensifie en partenariat avec par exemple la Région, l'Institut Paris Région, la Banque des Territoires.

Candidats, futurs maires, vous avez 6 années devant vous pour contribuer à créer, à l'échelle de vos communes et syndicats intercommunaux, les conditions d'une industrialisation des actions déjà engagées. Dès aujourd'hui, en campagne, vous pouvez endosser un rôle de sensibilisation et de pédagogie. Demain, vous aurez pour mission de renforcer les initiatives grâce notamment à un travail de co-construction avec les citoyens, pour tisser les solutions adaptées aux modes de vie quotidiens.

Vous êtes les mieux placés pour agir,

Pour impulser les particuliers à engager des travaux de rénovation : afin d'y parvenir, le réseau des conseillers FAIRE, les plateformes de la rénovation sur les copropriétés (Coach copro) et les maisons individuelles (Pass Réno) ainsi que les outils de financement comme Ile-de-France Énergie soutenus par l'État, l'ADEME, la Région et les collectivités sont trois composantes qui -sous votre impulsion- accompagnent cette dynamique.

Pour concilier une agriculture de proximité, des pratiques alimentaires améliorées aux impacts environnementaux réduits grâce aux programmes alimentaires territoriaux et au développement des circuits courts soutenus par l'État, l'ADEME et la Région. Une dizaine de projets pilotes existent en Ile-de-France et constituent un terreau à généraliser.

Pour créer les conditions d'encouragement des Franciliens à adopter de nouvelles pratiques de mobilité via notamment le soutien au développement de services de mobilité dans des zones peu denses, les Plan Vélo de la Région, de l'État et des collectivités, la mise en place d'une cellule d'appuis en ingénierie sur la mobilité, le soutien aux covoiturages et à l'autopartage porté par Ile-de-France Mobilités et la Région.

Pour développer les EnR, une dynamique déjà engagée avec près de 30 projets d'EnR citoyenne accompagnée par Energie Partagée, la Région et l'ADEME qui constituent des éléments clés pour concilier le développement des EnR, l'orientation de l'épargne citoyenne vers des projets à impacts sociaux et l'appropriation de la transition écologique par les citoyens.

Les chiffres sont sans appel. Parce que les questions environnementales sont pour les citoyens la première thématique des élections municipales, le prochain mandat créera les conditions d'un partage et d'un déploiement massif des solutions dans chaque commune. Nous sommes à vos côtés pour continuer d'agir ensemble/en ce sens.