Catalogne : derrière l'actualité politique, un vrai potentiel économique

La croissance catalane en 2018 a été de 2,6% - supérieure à celle de l'Espagne et de l'Union européenne. Il s'agit de la cinquième année consécutive de croissance du PIB après la crise, mais avec un rythme de croissance moins soutenu, suivant la décélération de l'économie de la zone euro. En effet, du fait que l'économie catalane soit particulièrement ouverte et industrielle, elle est également liée aux cycles de l'économie mondiale. Le chômage est aujourd´hui en dessous de 11%, loin du pic des 23% en 2013 et le plus bas depuis 2008. Mais ce chiffre reste élevé comparé à la zone euro. L'effort qu'a fourni le gouvernement catalan pendant les dernières années pour réduire le déficit public a été remarquable, le réduisant de près de 90% entre 2010 et 2018.

Opération de camouflage

Les événements politiques de 2017 ont-ils réellement déclenché une fuite massive d'entreprises de Catalogne? En octobre 2017 le gouvernement espagnol a approuvé un décret dans le but de faciliter le départ d'entreprises de Catalogne vers d'autres territoires. S'il est vrai que quelques milliers d'entreprises ont effectivement déplacé leur siège social (environ 60% vers Madrid), cette action s'est avérée une simple opération de camouflage. En effet, ces changements de siège social ont eu comme principale conséquence de déplacer les réunions des conseils d'administration sans pour autant affecter la localisation des postes de travail ni le quotidien de ces entreprises. Les chiffres révèlent que sur l'année 2017 le nombre d'entreprises installées en Catalogne a augmenté de 9.385, ce qui équivaut à une croissance de 1,5%. En 2018, ce chiffre a augmenté jusqu'à 15.699. Le secteur des entreprises installées sur le sol catalan est donc en bonne santé.

L'ouverture de l'économie catalane n'a cessé de croître ces dernières années. Les exportations catalanes représentent un quart de celles de l'Espagne et continuent leur progression. La France continue d'être la première destination des exportations catalanes: 1 milliard d'euros par mois (ou presque un tiers des exportations à la zone euro). De plus, les chiffres partiels de 2019 indiquent une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. A titre comparatif, le volume des importations françaises de la Catalogne est plus important que celui de la Pologne, et juste en dessous de celui de la Suisse. Avec 4 millions de touristes par an, la France est la première source de touristes étrangers en Catalogne.

Meilleure destination du sud de l'Europe

Selon le groupe Financial Times, la Catalogne est la meilleure destination du sud de l'Europe concernant l'investissement direct étranger (IDE). Celui-ci a augmenté de 45% pendant le quinquennat 2014-2018 par rapport au quinquennat précédent. Ces investissements sont surtout technologiques et industriels. Barcelone est la troisième ville d'Europe préférée par les entrepreneurs, et la cinquième concernant la création de nouvelles startups.

La Catalogne est une région innovatrice très bien placée dans le contexte européen. Elle jouit d'une remarquable présence dans des technologies clé pour la transformation dans le monde 4.0 - par exemple l'intelligence artificielle, le blockchain, ou encore les drones. Barcelone est reconnue pour ses congrès d'impact mondial, comme par exemple le Mobile World Congress ou la Smart City Expo World Congress.

Les acteurs économiques français ont en Catalogne un espace privilégié pour développer des échanges commerciaux et investir. La proximité géographique, les harmonisations de l'espace européen, et une économie ouverte et dynamique en font une opportunité à ne pas rater.